"Jeden z naszych kolegów jest na przymusowej kwarantannie. Okazało się, że udzielał pomocy osobie u której później wykryto zarażenie koronawirsuem. Przed kilka dni pracowaliśmy razem. Nie wiadomo, czy jest zarażony. My też nie wiemy, ale mamy pracować normalnie. Nie zrobiono nam żadnych testów, teoretycznie więc możemy zarażać kolejne osoby. Czy to jest normalne?" - informuje na Gorącą Linię jeden z ratowników medycznych. Nie jest to niestety jedyny taki sygnał, który dotarł do naszej redakcji.

REKLAMA