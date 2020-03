Nie bez problemów Sejm zaczął pracę nad tarczą antykryzysową. Zrobił to z prawie godzinnym opóźnieniem. Podczas testów były problemy z systemem pozwalającym posłom na zdalne głosowanie - bez konieczności przyjazdu do Sejmu.

13:30

Jarosław Kaczyński na sali obrad



/ Leszek Szymański / PAP

13:36

Deficyt budżetowy nie jest "świętym Graalem", dla nas najważniejsi są Polacy i dlatego będziemy używać pieniędzy budżetowych do takiego stopnia, jak to będzie konieczne - podkreślił premier podczas debaty nad projektem pakietu antykryzysowego.



Mateusz Morawiecki mówił, że rząd odzyskał 70 - 80 mld zł z rąk mafii VAT-owskich i przekazał te pieniądze na politykę społeczną. Jak ocenił, stanowi to obecnie - wobec epidemii - bardzo ważny amortyzator. Całe 500 plus, również na pierwsze dziecko, utrzymujemy. To bufor społeczny dla rodzin, dla tych szczególnie dotkniętych szczególnymi warunkami na polu gospodarczym - stwierdził szef rządu.



Wymienił też 13-emeryturę, wyprawkę szkolną i obniżkę PIT dla młodych. To wszystko utrzymujemy tak, żeby przejść przez te trudne miesiące w sposób solidarny, razem - powiedział.





13:20

Środki z tarczy antykryzysowej wystarczą na zapewnienie 40 proc. wynagrodzenia dla pracowników wszystkich firm - mikro, małych, średnich i największych - które zobowiążą się do utrzymania jak najwięcej miejsc pracy - mówił w piątek w Sejmie Mateusz Morawiecki.



Pandemia koronawirusa - jak widzimy - w kilku państwach, również naszych partnerów z Zachodniej Europy powoduje istne gospodarcze, zdrowotne pandemonium. Nie chcemy doprowadzić do tego w Polsce - zaznaczył szef rządu.



13:10

Deficyt budżetowy nie jest "świętym Graalem", będziemy używać pieniędzy budżetowych do takiego stopnia do jakiego będzie to konieczne, a który zarazem da nam przekonanie co do stabilności naszej polityki fiskalnej i regulacyjnej - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.



13:00

