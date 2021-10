Szpital Południowy przestaje przyjmować pacjentów covidowych. To decyzja władz Warszawy. Powód? Kończy się wydajność instalacji tlenowej. W szpitalu leczonych jest 270 pacjentów, w tym 42 pod respiratorem.

/ Mariusz PIekarski / Archiwum RMF FM

Warszawski ratusz zwrócił się do wojewody mazowieckiego o przeniesienie części pacjentów ze Szpitala Południowego do innych szpitali.

Powodem jest ogromny jednoczesny pobór tlenu, co skutkuje przekroczeniem wydajności instalacji tlenowej, która była zaprojektowana na zupełnie inne warunki.

Chodzi o to, by odciążyć instalację tlenową i był czas na jej modernizację. Najważniejsze jest to, by instalacja zapewniała bezpieczeństwo chorym na Covid-19, będącym pod respiratorami.

"Wydajność instalacji tlenowej się skończyła" - usłyszał w ratuszu dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

Szpital Południowy to nowa placówka, w której miały być oddziały geriatrii, urologii i ortopedii, a nie wyłącznie chorzy covidowi wymagający tlenu - mówią urzędnicy magistratu.

We wtorek władze Warszawy spotkają się z NFZ w sprawie sytuacji wszystkich warszawskich szpitali, w związku z dużym wzrostem pacjentów z Covid-19.

Obecnie na Mazowszu zajętych jest 70 procent łóżek covidowych i ponad 80 procent respiratorów.

Właśnie w województwie mazowieckim ostatniej doby potwierdzono najwięcej - ponad 700 nowych zakażeń koronawirusem.