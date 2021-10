W ciągu doby w Polsce wykryto prawie trzy tysiące (2950) nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Takie dane oznaczają wzrost o ponad 90 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (736), lubelskiego (511), podlaskiego (253), zachodniopomorskiego (177), podkarpackiego (176), śląskiego (169), pomorskiego (160), małopolskiego (140), dolnośląskiego (122), łódzkiego (103), wielkopolskiego (101), kujawsko-pomorskiego (100), warmińsko-mazurskiego (65), świętokrzyskiego (41), opolskiego (39), lubuskiego (20).



37 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu Covid-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami.





Sytuacja w szpitalach

W szpitalach jest 5042 pacjentów z Covid-19. To najwięcej od wielu miesięcy. Aż 336 osób w ciągu ostatniej doby trafiło na oddziały covidowe. Tak wysokie liczby, to efekt tego, że niemal połowa z nas nie jest zaszczepiona przeciw koronawirusowi - podkreśla profesor Magdalena Marczyńska właśnie ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie.



Bardzo niewiele osób zaszczepionych wymaga hospitalizacji. Niestety, jeżeli nie będziemy się szczepić, to zapłacimy kolejnym miastem, które zniknie z naszej mapy - zaznaczyła.



Rośnie też liczba pacjentów, którzy po zakażeniu koronawirusem wymagają pomocy respiratora i intensywnej terapii. W całej Polsce to 444 osoby.

Dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 9 494 łóżka i 964 respiratory.







Na kwarantannie przebywa 165 527 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 688 899 zakażonych.