Nie w budynku urzędu miasta, ale na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich obradować będzie we wtorek Rada Miasta Poznania. Zmiana podyktowana jest ochroną przed zagrożeniem koronawirusem.

Międzynarodowe Targi Poznańskie / Adam Ciereszko / PAP

Biuro rady poinformowało, że 25. sesja Rady Miasta Poznania zostanie zorganizowana w Sali Ziemi. 34 radnych spotka się w sali plenarnej, która może pomieścić nawet ok. 2 tys. osób.

W związku z epidemią SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez rząd decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, biuro rady powiadomiło też o ograniczeniach związanych z możliwością osobistego udziału w sesji. Wszyscy zainteresowani zachęcani są do śledzenia przebiegu sesji w transmisji udostępnionej na stronie internetowej poznańskiego magistratu.





Ograniczenia dotyczą też wydziałów i jednostek miejskich. Ich dyrektorzy zostali poproszeni o to, aby w celu zreferowania na sesji projektu uchwały, przychodziła tylko jedna osoba.



We wtorek radni zdecydują m.in. o przesunięciu z kwietnia na czerwiec terminu wprowadzenia podwyżek i zmian w strefie płatnego parkowania. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu uchwały, w obecnej, wyjątkowej sytuacji, przy ograniczonym działaniu publicznego transportu zbiorowego i ograniczeniu szeroko rozumianego życia publicznego, regulacja ta nie spełni zakładanych celów, a może zwiększyć koszty działania wielu instytucji, służb i wolontariuszy zaangażowanych w zwalczanie epidemii.



W styczniu poznańscy radni zdecydowali, że koszt pierwszej godziny parkowania w centrum miasta wzrośnie do 7 zł (obecnie to 3 zł). W połowie marca prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak informował, że, mimo sytuacji związanej z epidemią, w mieście nie będzie zawieszenia poboru opłat w strefie płatnego parkowania. Jak wyjaśnił, ta decyzja jest podyktowana m.in. dbałością o finanse stolicy Wielkopolski.