Ponad 42 proc. respondentów obawia się utraty pracy w związku ze spowolnieniem gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa – wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". 40 proc. uczestników sondażu nie boi się o swoje miejsce pracy.

"W Polsce dane o bezrobociu za marzec nie wskazują jeszcze na tąpnięcie na rynku pracy - stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w marcu do 5,4 proc., z 5,5 proc. w poprzednich dwóch miesiącach. Jednak w najbliższych miesiącach należy spodziewać się wzrostu liczby bezrobotnych - według wicepremier Jadwigi Emilewicz pod koniec roku pracy może nie mieć 1,5 mln Polaków" - czytamy w tekście opublikowanym w niedzielę na stronie rp.pl.

"W związku z zamrożeniem gospodarki, spowodowanym przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, czy obawiają się utraty pracy w wyniku kryzysu gospodarczego" - pisze dziennik.

Jak podaje "Rzeczpospolita", 42,7 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco na tak zadane pytanie, a odpowiedzi "nie" udzieliło 40,1 proc. ankietowanych. "Zdania w tej kwestii nie ma 17,2 proc. respondentów" - dodano.

W komentarzu dyrektor działu analiz SW Research Adrian Wróblewski podkreślił, że utraty pracy obawia się 45 proc. kobiet i 40 proc. mężczyzn.

"Zaniepokojony o pracę jest co drugi badany w wieku od 35 do 49 lat i nieco mniejszy odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie. Obawę o wpływ pandemii na sprawy zawodowe wyraża prawie 60 proc. respondentów zarabiających od 3001 do 5000 zł i blisko co drugi mieszkaniec wsi" - zaznaczył Wróblewski.

Rp.pl informuje, że sondaż przeprowadzono między 21 a 22 kwietnia metodą badania omnibusowego na losowej próbie respondentów liczącej ok. 800 osób w wieku powyżej 16 lat.