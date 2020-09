Przedsiębiorcy z Ostrowa Wielkopolskiego grozi osiem lat więzienia za wyłudzanie świadczeń antykryzysowych z ZUS. To początek weryfikacji potężnych wypłat, jakie ostatnio trafiły do biznesu - pisze środowa "Rzeczpospolita". "To pierwsza, choć nie jedyna, sprawa, w której ZUS złożył do prokuratury zawiadomienie o wyłudzeniu świadczeń z przepisów antykryzysowych" - czytamy.

REKLAMA