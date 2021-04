W Szpitalu Powiatowym we Włoszczowie rozszczelniła się instalacja tlenowa. Konieczna okazała się interwencja strażaków.

Sytuacja jest pod kontrolą, nie ma potrzeby ewakuacji pacjentów.

Do szpitala dotarł transport dodatkowych butli z tlenem dla pacjentów. Zapas przyjechał z Kielc.

W szpitalu we Włoszczowie butle z tlenem są bardzo potrzebne, bo są tam leczone osoby zakażone koronawirusem. Dotychczasowy oddział internistyczny działa teraz jako covidowy.

Przypomnijmy, że we wtorek w szpitalu tymczasowym w Poznaniu zabrakło tlenu dla pacjentów, 12 chorych przewieziono do innej placówki. Powodem było za późne zamówienie. Dwie osoby zostały dyscyplinarnie zwolnione z pracy, do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia na utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, za co grozi do 5 lat więzienia.