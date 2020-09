W co piątej szkole w ogóle nie było prawdziwego nauczania zdalnego. W czasie pandemii egzaminu nie zdali dyrektorzy z krótkim stażem, ośrodki doskonalenia nauczycieli i część nauczycieli. To główne wnioski ze specjalnego raportu, który powstaje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Badanie, przygotowane na podstawie ankiet rozesłanych do dyrektorów, nauczycieli i rodziców opisują między innymi naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

