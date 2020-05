"Naprawdę uśmiech sam pojawia się na twarzy i budzą się nowe siły" - tak o piosence "Mimo Wszystko" z tekstem Wojciecha Młynarskiego, zaprezentowanej przez fundację Mimo Wszystko, mówi jej założycielka Anna Dymna. To utwór na trudny czas epidemii koronawirusa i kwarantanny. Premierę miał właśnie teledysk do niego: zobaczcie!

‘Pozwól nadziei kwitnąć listkom, mimo wszystko’ - to fragment wiersza, który w 2005 roku dostałam od Wojciecha Młynarskiego. Wiersz ten stał się drogowskazem dla działań mojej fundacji. Mateusz Pospieszalski napisał teraz do tych słów specjalną, energetyczną muzykę. I tak powstała piosenka - lek na trudne chwile, na przerażenie, smutki - tak o piosence "Mimo Wszystko" pisze Anna Dymna.

‘Ludzie są po to, by ich kochać, dopomóż myśli tej choć trochę’ - jak bardzo aktualna jest teraz ta myśl, jak bardzo potrzebujemy pomocy, dobrego słowa, życzliwości drugiego człowieka. Najwspanialsi polscy wokaliści, muzycy, a także laureaci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki dopomogli już tej myśli i wspólnie, choć każdy osobno, w swoim domu, nagrali tę piosenkę. Mateusz wszystko pomontował i mamy pełen radości, śpiewany sercem, magiczny lek na pochmurne dni. Słucham słów: ‘i niechaj czyjeś smutne oczy zapalą się przyjazną iskrą, mimo wszystko’. Naprawdę uśmiech sam pojawia się na twarzy i budzą się nowe siły. Dziękuję wszystkim. Jesteście kochani, wspaniali. Życie jest piękne! Śpiewajmy wszyscy razem! Mimo wszystko! - zachęca Anna Dymna.

W sieci zadebiutował właśnie teledysk do tej niezwykłej piosenki. Zobaczcie!



Poniżej prezentujemy pełny tekst piosenki:

Hej!

Hej!

Gdy w tłumie ludzką twarz zobaczysz,

którą cierpieniem los naznaczył,

pomachaj ręką, bądź sercem blisko,

mimo wszystko

pomachaj ręką, bądź sercem blisko,

mimo wszystko

Hej!

Hej!

I niechaj rozmowa się potoczy

i niechaj czyjeś smutne oczy

zapalą się przyjazną iskrą

mimo wszystko

zapalą się przyjazną iskrą

mimo wszystko

Ludzie są po to, są po to, by ich kochać,

Dopomóż myśli tej, dopomóż choć trochę,

Ludzie są po to, są po to, by ich kochać,

Pomóż nadziei kwitnąć listkom

Pomóż mimo wszystko

Hej!

Hej!

Mieszkańcom doli najsmutniejszej

choć raz ofiaruj lek najcenniejszy

twój czas twój czas twój czas

twój czas twój czas twój czas

Twój czas

Twój lek najcenniejszy

Twój czas

Twój lek najcenniejszy

Ludzie są po to, są po to, by ich kochać,

Dopomóż myśli tej, dopomóż choć trochę,

Ludzie są po to, są po to, by ich kochać,

Pomóż nadziei kwitnąć listkom

Pomóż mimo wszystko

Ludzie są po to, są po to, by ich kochać,

Dopomóż myśli tej, dopomóż choć trochę,

Ludzie są po to, są po to, by ich kochać,

Pomóż nadziei kwitnąć listkom

Pomóż mimo wszystko

twój czas

mimo wszystko

twój lek najcenniejszy

mimo wszystko

twój czas

mimo wszystko

twój lek najcenniejszy

mimo wszystko