"Ta liczba jest bardzo niepokojąca. (...) Do niedawna, jak szacowaliśmy, jakie są możliwości polskiego systemu ochrony zdrowia, to mówiliśmy, że gdy liczba dziennych zakażeń koronawirusem zbliży się do 30 tys., to będzie to bardzo zły znak" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Wysocki z Rady Medycznej przy Premierze RP. Czy rada medyczna doradza rządowi wprowadzenie godziny policyjnej? "Rada medyczna nigdy tego typu sugestii nie przekazuje, my jesteśmy lekarzami. Mówimy: trzeba coś zrobić, żeby zakażenia się mniej szerzyły, może zmniejszyć kontakty ludzi między sobą, może ograniczyć ruch dzieci. Takie decyzje jak lockdown to decyzja i polityczna, ale z drugiej włączają się w nią psycholodzy: mamy społeczeństwo, które żyje tak rok i jest tym zmęczone" – odpowiada profesor.

REKLAMA