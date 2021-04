"Przesunięcie terminu obowiązywania obostrzeń do 18 kwietnia nie oznacza, że dzień później ich nie będzie. Decyzja rządu, by poczekać z decyzjami kilkanaście dni jest rozsądna. Dajemy sobie czas, by zobaczyć jak trwały jest spadek liczby zachorowań" - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM - profesor Andrzej Fal ze szpitala MSWiA w Warszawie, prezes Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

