Dotychczasowe obostrzenia koronawirusowe zostaną przedłużone do 18 kwietnia - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski / Andrzej Grygiel / PAP

O godz. 10 rozpoczęły się obrady Rządowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. Tuż po tym minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił ustalenia z posiedzenia.

Podjęliśmy decyzję, że obostrzenia, które w tej chwili obowiązują zostaną przedłużone przez okres niewiele ponad tygodnia. Niewiele, bo chcemy żeby to był okres, który obejmuje też kolejny weekend. To przedłużenie zasad bezpieczeństwa będzie obowiązywało do 18 kwietnia. Potem będziemy podejmowali kolejną decyzję, co robić dalej - ogłosił Adam Niedzielski.

Oznacza to, że przez ponad tydzień pozostaną zamknięte m.in. sklepy budowlane, żłobki i przedszkola, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Minister podkreślił, że kolejne decyzje będą związane z liczbą nowych zakażeń w najbliższym czasie. Skutek świąt będzie widoczny w przyszłym tygodniu - powiedział Niedzielski.

Jakie obostrzenia obowiązują dziś