Mamy 903 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce - przekazało Ministerstwo Zdrowia w najnowszym raporcie dotyczącym epidemii w kraju. To wzrost o 30 procent w porównaniu do poprzedniego poniedziałku. W szpitalach przebywa obecnie 2 423 chorych na Covid-19. 231 pacjentów korzysta z respiratorów.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najwięcej zakażeń w ciągu ostatniej doby zanotowano na Mazowszu - 215. Później znalazły się województwa:



lubelskie (157),

podlaskie (76),

zachodniopomorskie (65),

małopolskie (53),

pomorskie (46),

śląskie (44),

wielkopolskie (43),

łódzkie (38),

dolnośląskie (34),

podkarpackie (31),

kujawsko-pomorskie (27),

warmińsko-mazurskie (20),

świętokrzyskie (13),

lubuskie (12),

opolskie (10).



19 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z danych resortu zdrowia wynika, że w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 nie zmarła żadna osoba.



Rozpędza się sezon wirusowy

Dzisiejsze, niższe wartości, jak zwykle w poniedziałki, to efekt weekendowych opóźnień w systemie. Lekarze przewidują, że zakażeń będzie coraz więcej, bo - jak podkreśla profesor Piotr Kuna - rozpędza się sezon wirusowy.

Myślę, że we wtorek przekroczymy 3 tysiące i będzie to szło dalej. Natomiast w zależności od liczby zaszczepionych to się nie przełoży na liczbę osób w szpitalach, pod respiratorami, w takiej skali, jak miało to miejsce pół roku temu - wskazuje prof. Kuna.

W ubiegłym tygodniu liczba dobowych zakażeń koronawirusem przekroczyła 2 tys. W sobotę było ich 2012, a w niedzielę 1527.













Coraz więcej chorych w szpitalach

Według danych resortu zdrowia 2 423 osób chorych na Covid-19 przebywa obecnie w szpitalach. Korzystają oni z 231 respiratorów. MZ poinformowało, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 7 463 łóżek i 777 respiratorów. 11 września hospitalizowanych było 666 chorych z Covid-19.

Na kwarantannie przebywa 96 742 osób. Resort przekazał także, że wyzdrowiało dotąd 2 669 688 zakażonych. Do tej pory koronawirusem w Polsce zaraziło się 2 923 304 osoby. 75 869 chorych zmarło.