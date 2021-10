Nawet osoby w pełni zaszczepione muszą zachować środki ostrożności przed zakażeniem koronawirusem - informuje CNN, powołując się na najnowsze badania opublikowane w "New England Journal of Medicine".

Amerykański magazyn medyczny opublikował w tym tygodniu wnioski z analiz, przeprowadzonych w Izraelu i Katarze. Potwierdzają one, że ochrona immunologiczna oferowana przez dwie dawki szczepionki Covid-19 firmy Pfizer spada po około dwóch miesiącach. Wciąż jednak zapewnia mocne zabezpieczenie przed ciężką chorobą, hospitalizacją i śmiercią.

Poziom przeciwciał spada po pewnym czasie

Badanie z Izraela objęło 4800 pracowników służby zdrowia i wykazało, że poziom przeciwciał gwałtownie spada po dwóch dawkach szczepionki "szczególnie wśród mężczyzn, osób w wieku 65 lat lub starszych oraz osób z immunosupresją - oceniła cytowana przez CNN dr Gili Regev-Yochay z centrum medycznego Sheba Medical Center, a także jej współpracownicy.



Stwierdziliśmy, że znaczący i szybki spadek odpowiedzi na szczepionkę (Pfizera) BNT162b2 był obserwowany w ciągu kilku miesięcy po szczepieniu - akcentowali naukowcy.



Jak jednocześnie zauważyli, prace na temat wielu szczepionek, np. przeciwko odrze, śwince i różyczce, wykazały każdego roku niewielki tylko spadek, o 5 do 10 proc. poziomu przeciwciał neutralizujących.



Badanie dowiodło również, że odporność u osób, które zaszczepiły się po zakażeniu wirusem Covid-19, utrzymuje się dłużej. Jest szczególnie silna u ludzi, którzy wyzdrowieli po zakażeniu, a następnie poddali się też szczepieniu.



"New England Journal of Medicine" przytacza także rezultaty badania w Katarze.



Ochrona przed zakażeniem BNT162b2 szybko narasta po podaniu pierwszej dawki, osiąga szczyt w pierwszym miesiącu po podaniu drugiej dawki, a następnie stopniowo słabnie w kolejnych miesiącach - akcentował dr Laith Abu-Raddad z Weill Cornell Medicine-Qatar i jego współpracownicy.

Mogą być kolejne fale Covid-19

Wyjaśnili, że zanikanie wydaje się przyspieszać po czwartym miesiącu, aby osiągnąć niski poziom ok. 20 proc. w kolejnych miesiącach. Słabnącą ochronę wiązali też z zachowaniem szczepionych osób.



"Osoby zaszczepione mają przypuszczalnie wyższy wskaźnik kontaktów społecznych niż osoby niezaszczepione i mogą również w niższym stopniu przestrzegać środków bezpieczeństwa. (...) To zachowanie może zmniejszyć rzeczywistą skuteczność szczepionki w porównaniu z jej skutecznością biologiczną, co może tłumaczyć słabnącą ochronę" - argumentowali.



Zwracali uwagę na konieczność podjęcia przygotowań na nowe przypływy Covid-19.



"Ustalenia sugerują, że duża część zaszczepionej populacji może stracić ochronę przed infekcją w nadchodzących miesiącach, być może zwiększając potencjał nowych fal epidemii" - ostrzegali naukowcy.