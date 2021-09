Potwierdziły się nieoficjalne informacje RMF FM. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 1234 nowe zakażenia koronawirusem. To największy dobowy przyrost infekcji od czterech miesięcy, a jednocześnie wzrost liczby przypadków o 40 procent w porównaniu do ubiegłej środy. Zmarły 22 osoby z Covid-19.

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano ponad 1230 zakażeń koronawirusem / Shutterstock

W codziennym raporcie resort zdrowia poinformował o wykryciu 1234 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej - 220 - odnotowano na Lubelszczyźnie. Na kolejnych miejscach są województwa: mazowieckie (194), podlaskie (114), małopolskie (82), zachodniopomorskie (79), łódzkie (77), dolnośląskie (73), pomorskie (70), podkarpackie (67), śląskie (59), wielkopolskie (53), warmińsko-mazurskie (48), kujawsko-pomorskie (38), lubuskie (20), opolskie (14) i świętokrzyskie (12). 14 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.





Ministerstwo Zdrowia podało, że zmarło 22 pacjentów z Covid-19. Śmierć 16 z nich była spowodowana współistnieniem Covid-19 z innymi chorobami.



Od początku epidemii w Polsce odnotowano 2 905 866 zakażeń koronawirusem. Zmarło 75 623 pacjentów, a 2 662 132 wyzdrowiały. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 to 19 386 695.

Resort zdrowia podał, że w szpitalach przebywa obecnie 1566 chorych na Covid-19. 174 osoby podłączone są do respiratorów. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 45 tys. testów na koronawirusa.





Projekt najnowszego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowano we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji, z informacją, że został już skierowany do podpisu premiera. Przewiduje on m.in. przedłużenie do 31 października 2021 r. obowiązywania obecnych ograniczeń.





Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Polsat News podkreślił, że liczba nowych zakażeń przekłada się na obłożenie szpitali.



Wziąwszy pod uwagę Lubelszczyznę, mamy tam zajęte ponad 50 proc. łóżek. (...) Lubelszczyzna ma podobną liczbę łóżek jak woj. mazowieckie, łódzkie i małopolskie - ponad 500, z czego 260 jest już zajętych - zaznaczył. Drugim pod względem obłożenia łóżek - według Andrusiewicza - jest woj. podkarpackie.



To jest w granicach 42 proc. zajętych łóżek, a woj. podlaskie - 32 proc. To regiony, w których jest najmniej szczepień - wskazał rzecznik.

Niedzielski: Nie chcemy zwiększać liczby łóżek covidowych na zapas

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił w poniedziałek, że jeżeli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszała, zostaną podjęte decyzje o zwiększeniu liczby łóżek dla pacjentów z Covid-19.



Chcę też zadeklarować, że polityka rządu w tym zakresie jest konserwatywna. My nie chcemy zwiększać łóżek covidowych na zapas, bo mamy świadomość tego, że są ogromne deficyty zdrowotne do nadrabiania. Mamy świadomość tego, że normalnego leczenia w innych zakresach chorobowych również obywatele potrzebują - zastrzegł Niedzielski. Zwrócił uwagę, że na podstawie danych Europejskiej Agencji ds. Kontroli Zakażeń "Polska w skali Europy jest krajem, który ma stosunkowo najmniej zakażeń". Wyjaśnił, że obecnie obserwujemy w kraju trend rozwojowy, podczas gdy kraje Europy Zachodniej mają już za sobą tzw. apogeum czwartej fali.



W ocenie Niedzielskiego najbardziej pocieszające jest to, "że widzimy realnie, że szczepienia działają". To znaczy, że to nie są już tylko i wyłącznie abstrakcyjne badania naukowe zapisane profesjonalnym językiem w literaturze badawczej, tylko widzimy po prostu, że mamy mniej zakażeń niż rok temu, mamy mniej hospitalizacji i to daje nam nadzieję, na to, że będziemy mogli w coraz większym stopniu po prostu żyć, mając świadomość, że w otoczeniu jest covid, jest pandemia, która cały czas jest pandemią, bo jednak ta liczba zakażeń jest duża - powiedział minister.



Niedzielski przyznał, że ok. 1000 nowych zakażeń dziennie to sytuacja, "w której nie musimy podejmować żadnych drastycznych decyzji". Według prognozy, która przewiduje ten tysiąc na koniec września, mieliśmy też założenie, że do końca października będzie około 5 tys. - mówił minister.