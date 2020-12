O 7 914 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 307 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia. Oznacza to, że całkowita liczba wykrytych w Polsce przypadków SARS-CoV-2 zbliża się do 1,27 mln, a liczba ofiar śmiertelnych to już 27 454.

