"Zaszczepieni przeciwko COVID-19 nie będą zarażali, bo nie będą zakażeni" - stwierdził główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban. Według niego, szczepionka na koronawirusa działa również na nowy szczep wirusa z Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie. ilustracyjne / Pixabay

Prof. Horban odnosi się do pytań dotyczących szczepień przeciwko koronawirusowi w krótkich filmach, które kancelaria premiera opublikowała na Twitterze.

Na pytanie, "czy zaszczepieni będą dalej zarażali", profesor odpowiedział przecząco. Nie, z założenia osoby, które szczepimy nie zarażają, bo powinny być zdrowe. Ponieważ jednak nie sprawdzamy, czy człowiek jest z tym momencie nosicielem wirusa, czy nie (jest), to nie. Istotą szczepienia jest wytworzenie takiego poziomu odporności, żeby człowiek nie był zarażony. W związku z tym należy odpowiedzieć krótko i zwięźle: nie - nie będą zarażali, bo nie będą zakażeni - podkreślił.



Prof. Horban odpowiedział twierdząco na pytanie, "czy szczepionka działa również na nowy szczep wirusa z Wielkiej Brytanii?".



Znaczy, to nie jest tak do końca nowy szczep (ten, który pokazał się w Wielkiej Brytanii), ale powiedzmy, że na tego mutanta, który w tej chwili się pokazał, wydaje się, że ta szczepionka powinna działać; dlatego, że ona jest zrobiona w taki sposób, że zabezpiecza przed pojawieniem się możliwych mutantów, jako że ona wywołuje odpowiedź immunologiczną przeciwko wielu antygenom wirusa, nie tylko przeciwko jednemu - powiedział.



Kancelaria premiera przypomniała, że więcej informacji na temat szczepionki przeciw Covid-19 można znaleźć na stronie http://gov.pl/szczepimysie.