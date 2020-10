Znamy nową listę ograniczeń, którą w piątek ma ogłosić rząd. Potwierdzają się doniesienia dziennikarzy RMF FM - lekcje w szkołach podstawowych dla klas IV-VIII będą zdalne. Uczniowie z klas I-III nadal będą się uczyć stacjonarnie.

Rząd zamierza wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się osób powyżej 70. roku życia.

Zamknięte mają zostać restauracje, kawiarnie i puby. Zamawiać będzie można tylko jedzenie i picie na wynos. W czynnych lokalach usługowych ma być rygorystyczne przestrzeganie zasad epidemicznych.

Parki i lasy pozostaną otwarte. Nie ma decyzji o zamknięciu cmentarzy.

Oficjalna informacja w piątek przed południem

Wieczorem rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w piątek o godz. 11. odbędzie się konferencja prasowa podsumowująca ustalenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



"Zakończyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiono aktualną sytuację epidemiczną oraz kolejne działania w walce z epidemią koronawirusa. Jutro o godz. 11:00 odbędzie się konferencja prasowa podsumowująca ustalenia zespołu" - napisał na Twitterze rzecznik rządu.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało na Twitterze, że "sytuacja epidemiczna w kraju oraz kolejne działania w walce z epidemią były tematami posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego".



Premier Mateusz Morawiecki jeszcze w środę poinformował, że będzie rekomendował Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, by od przyszłego tygodnia nauczanie w wyższych klasach szkół podstawowych odbywało się zdalnie lub w sposób hybrydowy. Ponadto z uwagi na dużą liczbę powiatów czerwonych będzie także rekomendował, by cała Polska od soboty była strefą czerwoną.



W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby koronawirusem zakaziło się 12 107 osób. Zmarło 168 osób. To najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii.