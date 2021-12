Pandemia koronawirusa, pędząca inflacja i co za tym idzie, tracące na wartości oszczędności. To wszystko sprawia, że coraz częściej możemy się zastanawiać, gdzie ulokować odłożone pieniądze. W co inwestować? Oto jakie są możliwości?

W co nie inwestować w 2022? / Monika Kamińska / RMF FM

Posiadanie poduszki finansowej daje poczucie bezpieczeństwa. W jaki sposób pomnożyć swój kapitał? Opcji inwestowania jest wiele. Dla kogo lokata, a dla kogo akcje? Może warto kupić złoto, a może lepiej srebro? A może zainwestować w nieruchomości?

Rachunek oszczędnościowy

Jeśli nie jesteś nastawiony na duże zyski, wolisz raczej systematycznie odkładać i budować swój kapitał, z którego zawsze będziesz mógł skorzystać - konto oszczędnościowe może być dobrym wyborem. To najprostszy sposób na inwestowanie swojej nadwyżki finansowej, z działalności gospodarczej czy też pensji.

Założenie rachunku oszczędnościowego jest banalnie proste i możliwe również online, a jego prowadzenie często darmowe. Żeby zasilać takie konto, możesz np. ustawić zlecenie stałe, albo wpłacać środki w dowolnym momencie.

Największy minus to niewielkie oprocentowanie, które nie ochroni nas przed niemal ośmioprocentową inflacją.

Dla kogo rachunek oszczędnościowy? Dla tych, którzy chcą odłożyć określoną kwotę na konkretny i odległy cel, np. wakacje, zakup roweru czy sprzętu fotograficznego. To dobry sposób na systematyczne oszczędzenia i zbudowanie poduszki bezpieczeństwa.

Lokata

W obecnych czasach, gdy NBP trzeci raz w tym roku podniósł stopy procentowe, lokata może niebawem stać się opcją, która inwestorowi da w ogóle zarobić. Ale trudno tutaj mówić o realnych zyskach przy oprocentowaniu rzędu 2-3 procent.

Aby realnie wyjść na plus, przy obecnej inflacji, musiałaby ona kusić stopą zwrotu w okolicach 10 proc. (trzeba przecież odprowadzić podatek Belki). Poza tym, lokata często ma swoje limity, tzn. oprocentowanie jest wyższe, ale np. do określonej wpłacanej kwoty. Do tego dochodzi fakt, że wybierając tę opcję, trzeba zamrozić swoje środki na określony czas, żeby móc liczyć na odsetki.

Dla kogo lokata? Dla tych, którzy dysponują większą kwotą i nie chcą, a przede wszystkim nie muszą jej wydawać. Utrata jakichkolwiek korzyści przy przedwczesnej wypłacie środków może być motywacją do "nie dotykania" zamrożonych na lokacie pieniędzy.

Fundusz inwestycyjny

Jeżeli wolisz, żeby Twoimi pieniędzmi zajęli się doświadczeni specjaliści, być może powinieneś wybrać fundusz inwestycyjny. Twoje środki będą lokowane w różne opcje (akcje, obligacje, inne papiery wartościowe), w zależności od wybranego przez Ciebie poziomu ryzyka.

Jeżeli wolisz zaryzykować bardziej - Twój fundusz będzie zbudowany głównie z akcji. Jeśli możesz zaakceptować mniejsze ryzyko, ale i niższą stopę zwrotu - fundusz zasili głównie obligacje, czyli bezpieczniejsze aktywa.

Dla kogo fundusz inwestycyjny? Dla tych, którzy nie posiadają dostatecznej wiedzy lub chęci do dokonywania wyborów, potrafią zaufać specjalistom, chcą mieć zdywersyfikowany (zróżnicowany) portfel inwestycyjny i nie chcą, lub boją się kupować pojedyncze akcje. Należy pamiętać, że im dłuższy okres deponowania środków (np. na 5 lat) to większe jest prawdopodobieństwo, że przy chwilowych spadkach możliwe będzie nadrobienie strat w kolejnych miesiącach czy latach.

Giełda, czyli akcje i obligacje

Giełda papierów wartościowych to miejsce, na którym możemy kupować akcje (udział w majątku danej spółki), obligacje i inne instrumenty. Tutaj potrzebna jest już wiedza i zaangażowanie. Jeśli decydujemy się na kilka akcji danej firmy, musimy mieć świadomość, że w zależności od koniunktury na świecie, kondycji przedsiębiorstwa i innych czynników, wycena może drastycznie spaść, a co za tym idzie - stracimy część swojego kapitału.

Najlepiej inwestować w takie spółki, które cieszą się dobrą renomą, a znajomość strategii danego przedsiębiorstwa pomoże nam oszacować, czy ma on potencjał wzrostowy, czy też nie. Żeby inwestować na giełdzie, potrzebny jest rachunek inwestycyjny założony np. w biurze maklerskim lub banku.

Dla kogo giełda papierów wartościowych? Dla osób, które posiadają wiedzę ekonomiczną, interesują się danymi sektorami gospodarki, są zdeterminowane do osiągnięcia większego zysku, ale liczą się jednocześnie z możliwością straty.

Kruszce. Złoto, srebro?

Decydując się na inwestycję w złoto, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czego tak naprawdę oczekujemy. Jeśli chcemy zamrozić konkretną sumę pieniędzy, aby te nie straciły na wartości, albo po prostu chcemy się zabezpieczyć - fizyczne złoto może być dobrym pomysłem. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, takich jak sztabki czy monety bulionowe. Na dodatek, nie są one obarczone VAT-em.

Z ceną powiększoną o taki podatek będzie trzeba się zmierzyć przy zakupie srebrnych sztabek i monet bulionowych. To sprawia, że osiągnięcie zysku może zająć więcej czasu, aby "nadrobić" najpierw 23-procentowy VAT. Z racji tego, że srebro jest tańsze od złota, kupno uncjowych monet wykonanych ze srebra jest bardziej osiągalne. Warto zainteresować się znanymi monetami, takimi jak Wiedeńscy Filharmonicy, Liść Klonowy, Amerykański Orzeł czy Australijski Kangur. To jedne z najpopularniejszych monet, więc ich zbycie nie powinno być problemem.

Zarówno złoto, jak i srebro można zakupić też w formie "papierowej". To nic innego, jak produkty na giełdzie, a ich zakup nie różni się za wiele od nabycia np. akcji. To może być dobry wybór, jeśli nie chcemy fizycznego kruszcu. W tym przypadku mamy też możliwość szybkiej sprzedaży.

Dla kogo złoto lub srebro? Dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swój kapitał na przyszłość i przenieść wartość swoich pieniędzy w czasie, np. w perspektywie kilkunastu lat i dysponują dużymi aktywami. Ekonomiści zalecają, żeby złoto stanowiło około 10 proc. majątku.

Nieruchomości

Ceny mieszkań, choć ostatnio wolniej, cały czas rosną. Zakup własnego M pod wynajem może sprawić, że ulokowane pieniądze będą dla nas pracowały, a stopa zwrotu sięgnie kilku procent w skali roku.

To jednak inwestycja, która wymaga dużej ostrożności; trzeba dobrze wybrać lokalizację i sam lokal, a przed zakupem warto też sprawdzić opinie o deweloperze. Popularny jest też tzw. "house flipping", czyli kupowanie mieszkań z drugiej ręki, remontowanie ich i sprzedaż z zyskiem. Pamiętajmy, że to nie zawsze może być "strzał w dziesiątkę", a nabyty przez nas lokal - w miarę postępujących prac - może pochłonąć więcej pieniędzy, niż będziemy w stanie za niego otrzymać.

Dla kogo inwestycja w nieruchomości? Z racji tego, że zakup mieszkania wiąże się z ogromnym wydatkiem rzędu co najmniej kilkuset tysięcy złotych, to jest to wybór dla tych, którzy dysponują pokaźnym majątkiem. Jeśli zdecydujemy się jednak na kredyt, to może się okazać, że jego rata będzie pokrywana przez czynsz opłacany każdego miesiąca przez naszego najemcę.

Pamiętajmy, że ostatnie podwyżki stóp procentowych sprawiają, że o kredyt jest trudniej, a jego spłata będzie dla nas bardziej kosztowna. Niemniej, kupno mieszkania w celach inwestycyjnych może się okazać dobrym sposobem na tak zwany dochód pasywny.