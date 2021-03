Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowała, że na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zaleca ograniczenie do minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Jak wyjaśniono, chodzi o to, by zapewnić wolne łóżka dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitali.

