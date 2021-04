Minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił w RMF FM, że dziś będziemy mieli do czynienia z wysoką liczbą zgonów pacjentów z Covid-19 – ok. 700. Nasi dziennikarze dowiedzieli się nieoficjalnie, że w ciągu ostatniej doby przybyło ok. 28 tysięcy nowych zakażeń.

