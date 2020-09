WHO jest zaniepokojona wysokimi wzrostami zachorowań na koronawirus w Europie. Premier Wielkiej Brytanii dziś ogłosi nowe ograniczenia związane z walką z koronawirusem, które będą obowiązywać w Anglii od czwartku. 200 tys. małych amerykańskich flag zostanie wetkniętych w trawnik przed Pomnikiem Waszyngtona w pobliżu Białego Domu, aby w ten sposób uhonorować Amerykanów zmarłych na Covid-19. Najważniesze informacje dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

09:18 Zakaz połączeń lotniczych z Francją zniesiony

Francja wprowadziła rozwiązania gwarantujące, że do samolotów będą wpuszczane wyłącznie osoby z ujemnym wynikiem testu na koronawirusa, w związku z tym zakaz połączeń lotniczych z tym krajem został zniesiony - wynika z informacji MSZ.

Bez Francji lista obejmuje 29 państw: Belize, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Brazylię, Bahrajn, Hiszpanię, Izrael, Katar, Kuwejt, Libię, Argentynę, Chile, Gwatemalę, Honduras, Irak, Kolumbię, Kostarykę, Liban, Malediwy, Mołdawię, Namibię, Panamę, Paragwaj, Peru, Surinam, Wyspy Zielonego Przylądka, USA, Boliwię i Bahamy.

08:51 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 75 tys. przypadków koronawirusa, a na Covid-19 zmarły 1053 osoby. To najniższa dobowa liczba zakażeń w tym kraju we wrześniu.

Mimo spadku liczby zakażeń, Indie w dalszym ciągu są krajem, gdzie koronawirus rozprzestrzenia się najszybciej na świecie.

07:26 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła o 1821, do 274 158 - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 10 kolejnych osób zmarło, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych do 9396.

06:24 Polska

Od 4 marca, kiedy potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa, zakażenie wykryto dotąd u 79 tys. 988 osób, z których 2298 zmarło. Najwięcej zgonów zanotowano w woj. śląskim - 525, a najmniej w warmińsko-mazurskim - 12.



05:09 USA

O 344 wzrósł w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika ze statystyk Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Dobowy przyrost nowych zakażeń wyniósł 224 295. Całkowita liczba zakażonych wzrosła do 6 833 722.

Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło 199 818 Amerykanów.

Według niektórych szacunków liczba zgonów na Covid-19 już przekroczyła w USA 200 tys. Grupa ochotników rozpoczęła wbijanie tysięcy małych amerykańskich flag w trawnik przed Pomnikiem Waszyngtona od strony Białego Domu. W ten sposób uhonorowane ma zostać 200 tys. Amerykanów zmarłych na Covid-19.

05:07 Meksyk

Liczba wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 w Meksyku od początku epidemii przekroczyła w poniedziałek 700 tys. Tego dnia zarejestrowano 2917 nowych zakażeń i 204 zgonów z powodu Covid-19.

W całym regionie Ameryki Łacińskiej - jak podaje Reuters - aż 8,7 mln ludzi zaraziło się SARS-CoV-2. Z powodu powikłań wywołanych przez Covid-19 zmarło łącznie 322 tys. osób.

05:02 Brazylia

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Brazylii 13 439 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 377 zgonów z powodu Covid-19.

Całkowita liczba zakażeń wynosi 4,5 mln, zgonów - 137,2 tys. Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Jednak pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce zaraz po USA.

04:54 Wielka Brytania

Wszystkie puby, bary, restauracje i inne lokale gastronomiczne w Anglii muszą od czwartku być zamykane o godz. 22.

Poniedziałek był trzecim dniem w ciągu ostatnich czterech, gdy liczba nowo wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 była wyższa - i to znacząco - niż 4000, podczas gdy zaledwie 6 września po raz pierwszy od maja przekroczyła 2000.