Francja wprowadziła rozwiązania gwarantujące, że do samolotów będą wpuszczane wyłącznie osoby z ujemnym wynikiem testu na koronawirusa, w związku z tym zakaz połączeń lotniczych z tym krajem został zniesiony - poinformowało we wtorek MSZ.

We wtorek zniesiony został zakaz połączeń lotniczych z Francją / /JULIEN DE ROSA / POOL / PAP/EPA

W rozporządzeniu Rady Ministrów z połowy września mowa jest o tym, z którymi krajami połączenia pasażerskie są zakazane. Na liście była m.in. Francja. Powodem był wzrost zakażeń koronawirusem.

Bez Francji lista wciąż obejmuje 29 państw: Belize, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Brazylię, Bahrajn, Hiszpanię, Izrael, Katar, Kuwejt, Libię, Argentynę, Chile, Gwatemalę, Honduras, Irak, Kolumbię, Kostarykę, Liban, Malediwy, Mołdawię, Namibię, Panamę, Paragwaj, Peru, Surinam, Wyspy Zielonego Przylądka, USA, Boliwię i Bahamy.



Francja: Blisko 5300 nowych zakażeń koronawirusem

We Francji w poniedziałek odnotowano 5298 nowych przypadków koronawirusa - poinformowało ministerstwo zdrowia. Zmarły 53 kolejne osoby, zwiększając ogólny bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 do 31 338.



Do tej pory od wybuchu pandemii we Francji odnotowano 458 061 przypadków SARS-CoV-2 - podał resort zdrowia.



W ciągu ostatnich 7 dni do szpitali przyjęto 4103 osoby; do 638 zwiększyła się liczba przyjęć na oddziały intensywnej terapii. Do niedzieli hospitalizowane były 3894 osoby, w tym 593 na intensywnej terapii.



Od wtorku w Lyonie zostały nałożone surowsze ograniczenia, aby przeciwdziałać gwałtownemu wzrostowi liczby nowych zakażeń i wzrostowi liczby przyjęć na intensywną opiekę medyczną - podały lokalne władze. Wcześniej podobne restrykcje nałożono w Marsylii, Bordeaux i Nicei.