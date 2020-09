Już w czwartek mieszkańcy Anglii odczują kolejne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Wszystkie osoby, które mogą pracować z domu, powinny to robić, a wszystkie puby, bary i restauracje w Anglii od czwartku mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach i mogą być otwarte tylko do godz. 22 - ogłosił we wtorek brytyjski premier Boris Johnson.

