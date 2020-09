Od 1 października mają zmienić się zasady ustalania listy krajów do których obowiązuje zakaz lotów - prawdopodobnie zakazy nie będą obejmować krajów znajdujących się w strefie Schengen. "Dyskutujemy o tym" – mówił dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Wspomniał również, że jest duże prawdopodobieństwo, że na wiosnę szczepionka na Covid-19 będzie już dostępna. „To definitywnie zakończy pandemię” – dodał.

Minister zdrowia dr Adam Niedzielski (2L), wojewoda małopolski Łukasz Kmita (L) oraz dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski (P) podczas briefingu prasowego przed budynkiem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

Trwa dyskusja na temat zasadności ograniczania lotów w krajach Unii Europejskiej. Państwo też doskonale wiecie, że lecąc z Hiszpanii można się przesiąść w Berlinie - nie trzeba lecieć bezpośrednio - tłumaczył dziś minister zdrowia. Jak dodał - właśnie ze względu na wątpliwości co do zasadności ograniczeń lotów z konkretnych krajów, trwają rozmowy na temat tego, czy takie obostrzenia powinny obowiązywać.

Obecna lista krajów zakazem bezpośrednich lotów z Polski obowiązuje do 29 września. W rozporządzeniu wymienionych jest 30 krajów.

Niedzielski: Szczepionka na Covid-19 możliwa już na wiosnę

W czasie konferencji prasowej szef resortu Zdrowia wyjaśnił również procedurę finansowania badań nad szczepionką na COVID-19 Powiedział, że jest europejski mechanizm zakupowy, w którym wszystkie kraje Unii Europejskiej zrzucają się na szczepionkę.

Wszystkie kraje członkowskie finansują czy współfinansują granty, które są przekazywane do firm, które bardzo intensywnie pracują. To oznacza, że ryzyko jest zdywersyfikowane i nie mamy takiej sytuacji, że jeżeli badania kliniczne w jednej z tych firm nie powiodłyby się, to mamy sytuację patową - powiedział Niedzielski.



W ocenie szefa resortu zdrowia mamy obecnie sytuację komfortową. Jest siedmiu, ośmiu potencjalnych dostawców. Jeden z tych dostawców, który najbardziej dynamicznie rozwija swoją pracę, jest w trzeciej fazie badań klinicznych, a są cztery.



Wspomniał, że pojawiła się deklaracja od jednego z dostawców, że produkcyjnie będzie gotowy na koniec grudnia.



Co prawda jest pewne wstrzymanie. Nie podzielałbym, aż tak dużego optymizmu, że w grudniu będziemy już mieli produkt dostępny, ale myślę, że realnie na wiosnę jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli szczepionkę, co tak naprawdę definitywnie zakończy pandemię - stwierdził minister zdrowia.



Pytany o cenę szczepionki na COVID-19, powiedział, że każda z firm deklaruje inne wartości kontraktowe, ale pierwsza cena, która się pojawiła jest stosunkowo niska, bo niecałe 2 euro.