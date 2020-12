"Chciałbym, żeby w Polsce proces szczepienia rozpoczął się jak najszybciej. Ustaliliśmy, że zrobimy to jednocześnie. Przynaglałem, żeby Europejska Agencja Leków podjęła decyzję, jak najszybciej" – mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie ilustracyjne / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Na antenie RMF FM szef rządu obiecał, że zaszczepi się, jak tylko pozwoli mu na to lekarz. To szczepienie będzie w kolejności takiej, jaka będzie obowiązywała w kraju, najpierw służby medyczne, mundurowe i osoby starsze - dodał.

Krzysztof Ziemiec zwrócił uwagę na to, że zgłosiło się około 2 tysiące placówek, które są chętne do szczepień. Kiedy rząd ogłaszał Narodowy Program Szczepień mówił o tym, że chce takich punktów uruchomić 8 tysięcy.

Cytat W krajach, które są większe zgłosiło się mniej punktów. To jest kwestia dobrego zorganizowania. Moje zmartwienie jest takie, że tylko 50 proc. Polaków chce się zaszczepić. W społeczeństwach zachodnich chce zaszczepić się 80 proc. Epidemiolodzy mówią o tym, że to jest bardzo ważne, żeby odpowiedni poziom populacji był wyszczepiony, bo wtedy pandemia szybciej odejdzie do przeszłości. komentował Mateusz Morawiecki.

Będziemy przeprowadzać kampanię uświadamiająca, żeby Polacy chcieli się zaszczepić. Punktów szczepień będzie bardzo dużo. Począwszy od POZ, poprzez pozostałe placówki medyczne, a skończywszy na szpitalach rezerwowych - przekonywał szef rządu i jak dodał, szpitale rezerwowe będą utrzymywane w gotowości na wypadek trzeciej fali zakażeń koronawirusem.

Na antenie RMF FM przekonywał, że ta trzecia fala, to realne zagrożenie. Na Zachodzie pojawiają się nowe restrykcje. Ja chciałbym przestrzec przed tą trzecią falą. Miejmy obawy przed tym co będzie w styczniu, co będzie w lutym, co będzie w marcu - zaapelował Morawiecki.

W całej Unii Europejskiej zastanawiają się nad zaostrzeniem restrykcji na najbliższy czas - tak odpowiedział szef rządu na pytanie o poluzowanie restrykcji na czas świąt. Chcemy chyba, żeby nasi dziadkowie, nasi najbliżsi przeżyli te święta, to jest najważniejsze - podkreślił premier.

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ ROZMOWY KRZYSZTOFA ZIEMCA Z PREMIER MATEUSZEM MORAWIECKIM.





Narodowy Program Szczepień

Założenia programu szczepień wskazywały na to, że na mapie kraju pojawi się około 8 tys. punktów szczepień, a w kwalifikacji do szczepień udział weźmie 40-50 tys. lekarzy mających prawo do wykonywania zawodu.

W piątek rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił, że do południa (a czas na zgłoszenia był do północy) takich zgłoszeń było 2,8 tys. Przypomniał też, że szczepionki będą do Polski przychodziły w transzach, więc nie będzie tak, że jednego tygodnia będzie trzeba zaszczepić na raz 8 mln osób.



Szczepienia mają być bezpłatne i dobrowolne. W pierwszej kolejności zaszczepiony ma być personel medyczny, osoby starsze, mundurowi i przewlekle chorzy.