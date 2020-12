"Dzisiaj mamy bardzo dobry budżet, jest to wyjątkowy budżet na ten czas" – komentował na antenie RMF FM premier Mateusz Morawiecki po powrocie z Brukseli z unijnego szczytu ws. budżetu UE. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem przyznał, że ma świadomość, że głosy w sprawie kompromisu, na który zgodziła się Polska są różne, ale premier stanowczo stwierdził „Suwerenność to jest zdolność do realizacji swoich interesów pośród innych państw. Upiekliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu. Wzmogliśmy swoja pozycję finansową i zachowaliśmy wzmocniony mechanizm, który nas ochroni nas przed arbitralnym potraktowaniem przez inne państwa”.

Premier Mateusz Morawiecki w RMF FM po szczycie w Brukseli: Jeżeli ktoś po konkluzjach nie dotrzyma słowa, to zobaczy, jaka jest siła Grupy Wyszehradzkiej

Krzysztof Ziemiec dopytywał o słowa byłego premiera Donalda Tuska, który odnosząc się do rozstrzygnięć unijnego szczytu stwierdził, że rząd "bezdyskusyjnie przyjął dyktat z Berlina". Kwestie związane z obroną interesów wiążą się z tym, w jaki sposób potrafimy jednocześnie realizować nasze interesy w tym otoczeniu międzynarodowym, w jakim jesteśmy, i utrzymywać możność przedstawiania swoich własnych racji - mówił Morawiecki.

770 mld na 7 lat - te pieniądze będą wydawane w pierwszych latach szybko. Mogę obiecać, że po drodze będą najrozmaitsze problemy, ale będziemy realizować swoje interesy - przekonywał na antenie RMF FM premier Morawiecki. One [pieniądze z budżetu unijnego przyp. RMF] są ważne z punktu widzenia gospodarczego, żeby utrzymywać i tworzyć miejsca pracy - dodał.

Jeżeli ktoś po konkluzjach nie dotrzyma słowa, to zobaczy, jaka jest siła Polski, Węgier i siła Grupy Wyszehradzkiej - zapewnił premier.

Premier o Solidarnej Polsce: Będę bardzo mocno namawiał naszych kolegów, żeby utrzymać jedność

Nie rozmawiałem jeszcze ze Zbigniewem Ziobrą, ale powtórzę, że Zjednoczona Prawica to, jak mawiał Ronald Reagan, partia dużego namiotu. UE jest miejscem twardej gry interesów, musimy umieć realizować swoje interesy - mówił Mateusz Morawiecki. Dziś zarząd Solidarnej Polski ma zdecydować, co z dalszą współpracą w rządzie. Większość agencji międzynarodowych, prasy dostrzegła sukces Polski (na szczycie w Brukseli - przyp. red.), sukces w realizacji interesów. Odnieśliśmy sukces też na niwie negocjacji dotyczących klimatu - tak szef polskiego rządu komentował zarzuty Solidarnej Polski dotyczące rezultatu unijnego szczytu. Jeszcze przedwczoraj były obawy, czy konkluzje Rady Europejskiej będą realnie wystarczały do realizacji tych zapisów, które wynegocjowaliśmy. Już wczoraj Komisja przyjęła te zapisy - uzasadniał premier. Jak dodawał, to powinno uspokoić Solidarną Polskę. Musimy umieć realizować nasze interesy w takich okolicznościach, w jakich jesteśmy - zauważył Mateusz Morawiecki.

Będę bardzo mocno namawiał naszych kolegów, żeby utrzymać jedność. Potrafiliśmy razem zrealizować wiele celów. Wzmocniliśmy Polskę i w polityce międzynarodowej, i chociażby w sprawności instytucji chociażby podatkowych, i w obszarze polityki historycznej, polityki społecznej. To są wielkie wartości. Warto na nie postawić, warto realizować program Zjednoczonej Prawicy. Będę wszystkich do tego przekonywał i mam nadzieję, że się uda - deklarował szef rządu na antenie RMF FM.

Premier Mateusz Morawiecki: Chciałbym, żeby w Polsce proces szczepienia rozpoczął się jak najszybciej

Cytat Chciałbym, żeby w Polsce proces szczepienia rozpoczął się jak najszybciej. Ustaliliśmy, że zrobimy to jednocześnie. Przynaglałem, żeby Europejska Agencja Leków podjęła decyzję, jak najszybciej. mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem premier Mateusz Morawiecki.

Na antenie RMF FM szef rządu obiecał, że zaszczepi się, jak tylko pozwoli mu na to lekarz. To szczepienie będzie w kolejności takiej, jaka będzie obowiązywała w kraju, najpierw służby medyczne, mundurowe i osoby starsze - dodał.

Krzysztof Ziemiec zwrócił uwagę na to, że zgłosiło się około 2 tysiące placówek, które są chętne do szczepień. Kiedy rząd ogłaszał Narodowy Program Szczepień mówił o tym, że chce takich punktów uruchomić 8 tysięcy. W krajach, które są większe zgłosiło się mniej punktów. To jest kwestia dobrego zorganizowania. Moje zmartwienie jest takie, że tylko 50 proc. Polaków chce się zaszczepić. W społeczeństwach zachodnich chce zaszczepić się 80 proc. Epidemiolodzy mówią o tym, że to jest bardzo ważne, żeby odpowiedni poziom populacji był wyszczepiony, bo wtedy pandemia szybciej odejdzie do przeszłości - komentował Mateusz Morawiecki.

Będziemy przeprowadzać kampanię uświadamiająca, żeby Polacy chcieli się zaszczepić. Punktów szczepień będzie bardzo dużo. Począwszy od POZ, poprzez pozostałe placówki medyczne, a skończywszy na szpitalach rezerwowych - przekonywał szef rządu i jak dodał, szpitale rezerwowe będą utrzymywane w gotowości na wypadek trzeciej fali zakażeń koronawirusem.

"Trzecia fala to realne zagrożenie, czas poświąteczny i ferie to powinien być czas narodowej kwarantanny"

Trzecia fala to realne zagrożenie - ostrzegał premier. Miejmy obawy przed tym, co będzie w styczniu, lutym, marcu. W całej Unii Europejskiej zastanawiają się nad zaostrzeniem restrykcji na najbliższy czas - tak odpowiedział szef rządu na pytanie o poluzowanie restrykcji na czas świąt. Chcemy chyba, żeby nasi dziadkowie, nasi najbliżsi przeżyli te święta, to jest najważniejsze - podkreślił premier.

Zapewnił, że wszystkie branże, które są dotknięte przez skrócony termin ferii, zostaną najbardziej wsparte ze strony finansowej. Co do ferii i co do czasu poświątecznego, to powinien być czas, kiedy zmniejszymy naszą mobilność, to powinien być czas dobrowolnej narodowej kwarantanny - mówił. Krzysztof Ziemiec pytał szefa rządu o to, czy nie widzi śmieszności w tym, że stoki narciarskie są otwarte, a hotele są zamknięte. Mateusz Morawiecki stwierdził, że nie widzi takiej śmieszności. Do końca marca nie podejmuję się przewidywać niczego, ponieważ pandemia zaskakuje wszystkich - dodał.

Kiedy dzieci wrócą do szkół? Premier Morawiecki: Być może po 18 stycznia, jeżeli będziemy przestrzegać obostrzeń

Tego dzisiaj z całą pewnością nie możemy powiedzieć - odpowiedział premier Mateusz Morawiecki pytany o to, kiedy dzieci wrócą do szkół.

Chcę powiedzieć, że jest szansa, że jeżeli będziemy do świąt i po świętach przestrzegali tych obostrzeń, to przynajmniej część klas po feriach, czyli po 18 stycznia, będzie mogła wrócić - albo w trybie stacjonarnym albo w trybie hybrydowym. W zależności od tego, czy będziemy w strefie żółtej, czy w strefie czerwonej - tłumaczył szef rządu na antenie RMF FM.

Zapewnił, że decyzja w sprawie ewentualnego powrotu dzieci do szkół zapadnie wcześniej, niż 15 stycznia. Wszystko zależy od tego jak będziemy rygorystycznie jako naród przestrzegać przepisów do świąt, ale później również te kolejne trzy tygodnie, do 18 stycznia będą kluczowe, czy będziemy potrafili zmniejszyć kontakty społeczne zmniejszyć mobilność, bo od tego będzie zależało czy zmniejszy się liczba zakażeń - zaapelował Morawiecki.

Premier o ewentualnych dodatkowych niedzielach handlowych

W grudniu są trzy niedziele handlowe, w styczniu życzyłbym sobie i Polakom, żeby doszło do maksymalnego ograniczenia mobilności, w tym również aktywności w handlu, tym stacjonarnym - dzięki temu zmniejszymy liczbę zakażeń - tak premier Mateusz Morawiecki, gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM odpowiedział na pytanie ws. ewentualnych dodatkowych niedziel handlowych w styczniu.

Premier Mateusz Morawiecki odpowiada na pytania Internautów. Po rozmowie w RMF FM interweniuje ws. maseczek dla nauczycieli

Podczas internetowej części rozmowy z Krzysztofem Ziemcem premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania nadesłane przed Internautów do redakcji RMF FM.



"Jestem nauczycielem, mam pytanie czy rząd planuje zakup bezpiecznych medycznych maseczek, które zapewnią zachowanie zdrowia lub życia? W mojej szkole zachorowała około połowa kadry." - pytał Grzegorz z Nowej Dęby.

Premier zapewnił, że zaraz po zakończeniu rozmowy zainterweniuje w tej sprawie. Masek mamy dużo, więc ja zaraz po wyjściu ze studia dam taką dyspozycję, żeby do szkół przekazać jak największą liczbę tych najbezpieczniejszych masek. (...) Przynaglę różne służby, żeby sprawdziły to, czy różnego rodzaju sprzętów jest wystarczająco dużo, również w placówkach oświatowych - zadeklarował.



Premier został zapytany również o to, czy ma zamiar w wolnej chwili zagrać w Cyberpunka 2077. Widziałem kilka danych i gratuluję firmie CD Projekt takiego udanego projektu, udanego startu. (...) W tę grę nie gram, ale życzę wszystkim, którzy grają, radości i żeby czerpali z gier nie tlko relaks, uspokojenie i zainteresowanie, ale żeby one skłaniały do pewnej refleksji - powiedział Morawiecki.