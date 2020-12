W ciągu dwóch tygodni osiągniemy pełną gotowość do dystrybucji szczepionki i prowadzenia szczepień - tak w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim mówi prezes odpowiedzialnej za to Agencji Rezerw Materiałowych.

W Wielkiej Brytanii szczepienia preparatem Pfizer/BioNTech rozpoczęły się we wtorek / Liam McBurney / POOL / PAP/EPA

Po sprowadzeniu do Polski szczepionka trafi najpierw do jednego z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych. Tam musi zostać przepakowana do mniejszych pojemników - tzw. iso-boxów - rozwożonych już do punktów szczepień. Do Polski trafi bowiem w opakowaniach hurtowych po pięć tysięcy sztuk.

Zakładamy, że w takim iso-boxie będzie jedna tacka, czyli ok. tysiąc szczepionek - mówił prezes Agenci Rezerw Michał Kuczmierowski.

Podczas podziału na mniejsze partie potrzebne będą duże ilości tzw. suchego lodu, by utrzymać bardzo niską temperaturę transportu. Dlatego Agencja buduje zbiorniki na zamówiony już suchy lód.



Z magazynu Agencji szczepionki będą rozwożone do szpitali, a potem do punktów szczepień. Agencja dostarczy wszystko co potrzebne do szczepień - strzykawki, igły, sól fizjologiczną.

Trwa nabór placówek

Do północy trwa nabór placówek medycznych chcących wziąć udział w programie szczepień przeciw Covid-19. Pierwszeństwo mają poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, którym zniesiono kryterium przeprowadzania 180 szczepień w tygodniu i dostępności przez pięć dni w tygodniu.



Elektroniczne deklaracje placówki medyczne, nie tylko te, które mają podpisane umowy z NFZ, mogą składać poprzez formularz dostępny jest pod adresem: formularze.ezdrowie.gov.pl/.



Przedstawiając projekt Narodowego Programu Szczepień założono, że placówki takie muszą - oprócz wymogów infrastrukturalnych i kadrowych (co najmniej jeden zespół szczepiący) - zapewnić dostępność pacjentom do szczepień przez 5 dni w tygodniu i zadeklarować, że zaszczepią co najmniej 180 osób w tygodniu.



NFZ złagodził wczoraj te wymogi placówkom POZ. Tłumaczył, że chodzi o to, aby mniejsze przychodnie miały również szanse szczepić swoich pacjentów.



Zmieniamy te kryteria po to, by pacjenci - nawet najmniejszych gmin - mieli możliwość szczepić się u swojego lekarza POZ - wytłumaczył zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia Paweł Florek.



Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia zaznaczył, że liczba zgłoszonych podmiotów zapewnia zaszczepienie ponad 230 tys. osób tygodniowo.



Założenia programu szczepień wskazywały na to, że na mapie kraju pojawi się około 8 tys. punktów szczepień, a w kwalifikacji do szczepień udział weźmie 40-50 tys. lekarzy mających prawo do wykonywania zawodu.



Szczepienia mają być bezpłatne i dobrowolne. W pierwszej kolejności zaszczepiony ma być personel medyczny, osoby starsze, mundurowi i przewlekle chorzy.

Koszt zakupu szczepionek oszacowano na około 2,4 mld zł. Szczepionki mają być dostępne w styczniu, po dopuszczeniu ich na rynek przez Europejską Agencję Leków.