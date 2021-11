Europejska Agencja Leków (EMA) wydała rekomendacje dotyczące stosowania Molnupiraviru - doustnego leku na Covid-19 firmy Merck & Co. EMA zastrzega, że nie jest to dopuszczenie do obrotu, a jedynie wsparcie dla krajów, które chciałyby dopuścić lek na własny rynek. Przypomnijmy, w połowie grudnia w Polsce spodziewane są pierwsze dostawy Molnupiraviru. "Mamy już zakontraktowane dostawy" - potwierdzał niedawno rzecznik resortu zdrowia w rozmowie z RMF FM.

