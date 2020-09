1700 skierowań na test na koronawirusa wystawiono ostatniej doby dzięki aplikacji gabinet.gov.pl – poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przyznał, że w niektórych miejscach są jeszcze problemy, które resort stara się zlikwidować.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska / Piotr Nowak / PAP

Wiceszef MEN pytany był w czwartek na konferencji prasowej o sygnały od lekarzy, którzy zgłaszali, że nie mogą wypisywać skierowań na test na koronawirusa chorych podejrzanych o zachorowanie na COVID-19 przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przez specjalną zakładkę w aplikacji gabinet.gov.pl.

Ostatniej doby przez zakładkę na gabinet.gov.pl 1700 testów zostało zleconych. Wiemy, że są w niektórych miejscach jeszcze problemy techniczne. Dlatego staramy się, żeby to na bieżąco uzupełnić, zlikwidować te problemy, bo to jest jedna z szybszych metod do zlecenia testu - odpowiedział Kraska.

Pacjent, który trafia po takim zleceniu elektronicznym, w punkcie drive-thru będzie pokazywał tylko dowód osobisty, nie potrzeba żadnego, czy papierowego, czy innego, skierowania na wykonanie tego testu - dodał.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może obecnie wystawić skierowanie na pobranie wymazu. Ósmego dnia kwarantanny pacjent otrzyma SMS-a z informacją o kontakcie z lekarzem. Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u niego objawy charakterystyczne dla COVID-19, wystawi skierowanie na wykonanie testu. Lekarz zawiadomi też o tym sanepid. Lekarz POZ może również wcześniej skierować pacjenta na test, jeśli ten źle się poczuje.

Czy wystarczy szczepionek na grypę? Ministerstwo uspokaja

Podczas konferencji prasowej wiceminister był pytany o to, ile szczepionek przeciwko grypie i w jakich transzach trafi do Polski. Kraska wyjaśnił, że transze, które obecnie trafiają do Polski, zostały zaplanowane wcześniej. Wskazał, że najwięcej osób szczepi się zawsze na przełomie września i października.

W pierwszym tygodniu września do Polski trafiła pierwsza transza, to było 200 tys. szczepionek. W tym tygodniu kolejne 200 tys. W ostatnim tygodniu września do Polski trafi 400 tys. szczepionek. Na przełomie września i października trafi ponad 500 tys. Kolejne sukcesywnie także w październiku - przekazał Kraska.

Cieszę się, że taka jest chęć szczepienia się Polaków i mam nadzieję, że nie jest to słomiany ogień.(...) Także w trzecim tygodniu września będzie w Polsce szczepionka donosowa dla dzieci od 3. do 5. roku życia. Na początku października będą też szczepionki dla personelu medycznego, ponad 114 tys. - poinformował.

Dodał, że łącznie jest zagwarantowane prawie 2 mln szczepionek i trwają rozmowy z producentami na temat kolejnych dostaw. Jestem przekonany, że szczepionek wystarczy dla wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić przeciwko grypie - oświadczył.

Czy będą dodatkowe szczepionki?

Na uwagę, że "podobno są listy kolejkowe" osób, które chcą się zaszczepić, Kraska odpowiedział: "jak mówiłem, pierwszy tydzień to jest 200 tys., kolejny 200 tys., więc może jest to za mało, ale z informacji od farmaceutów wynika, że to nie są setki tysięcy chętnych tylko dziesiątki. Myślę, że te transze, które mamy zaplanowane, zaspokoją potrzebę Polaków".

Przypomniał, że dla seniorów powyżej 75 lat szczepionka przeciwko grypie będzie bezpłatna. Dla grupy między 65 a 75 lat będzie 50 proc. odpłatności, podobnie dla osób poniżej 65 lat, które są w grupie ryzyka. Nowością - jak mówił - będzie szczepionka dla dzieci z refundacją 50 proc.

Zapytany, kiedy zostanie podpisana umowa na dostawę dodatkowych 200 tys. dawek szczepionek, wiceszef MZ odpowiedział, że nie może w tej chwili podać konkretnej daty, bo obecnie cała Europa zabiega o dodatkowe szczepionki.

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz doprecyzował, że rząd nie kupuje szczepionek. Nie mówimy o podpisywaniu umowy, tylko o zaopatrywaniu rynku - wyjaśnił.