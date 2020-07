"Z radością mogę Wam przekazać, że moja kwarantanna dobiega końca" - napisał na Facebooku Adam Małysz - były skoczek narciarski, a obecnie dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. "Testy wykazały, że jestem zdrowy" - dodał. 22 czerwca Małysz informował, że potwierdzono u niego zakażenie koronawirusem.

Adam Małysz / Grzegorz Momot / PAP

Mogę wrócić do normalnego funkcjonowania oraz pracy, co bardzo mnie cieszy - podkreślił Małysz w krótkim wpisie na Facebooku. Jednocześnie zaapelował do swoich sympatyków o ostrożność. Pamiętajcie - epidemia wcale się nie skończyła i ciągle trzeba na siebie uważać - napisał były skoczek narciarski.



Informację o zakażeniu koronawirusem Małysz przekazał 22 czerwca. "Po tym, jak jedna z osób, z którymi miałem kontakt w ostatnich dniach, miała pozytywny wynik testu na Covid-19, zdecydowałem poddać się badaniu. Okazało się, że zachorowałem na koronawirusa. Na szczęście na razie choroba przebiega bezobjawowo" - pisał wtedy były skoczek. W tej sytuacji na obecność koronawirusa przebadano przebywającą na zgrupowaniu w Wiśle całą kadrę i sztab. Wszyscy okazali się zdrowi.



42-letni obecnie Małysz to jeden z najwybitniejszych zawodników w historii skoków narciarskich. Wywalczył m.in. cztery medale olimpijskie - trzy srebrne i jeden brązowy.