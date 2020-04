LOT do 31 maja włącznie odwołuje wszystkie rejsy pasażerskie krajowe i międzynarodowe - poinformowała spółka. Jak wyjaśniono, decyzja podyktowana jest licznymi ograniczeniami w zakresie ruchu biznesowo-turystycznego.

"W nawiązaniu do obecnej niestabilnej sytuacji na międzynarodowych rynkach lotniczych oraz licznych obostrzeń związanych z przemieszczaniem w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zarząd PLL LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych. Wszystkie rejsy pasażerskie LOT-u, krajowe i międzynarodowe, zaplanowane do dnia 31 maja br. włącznie, zostają odwołane" - poinformował LOT w komunikacie przesłanym PAP. Spółka zapewniła, że o zmianach będzie informować pasażerów na bieżąco.



"Decyzja zarządu PLL LOT odwołująca loty do 31 maja br. podyktowana jest przede wszystkim licznymi ograniczeniami w zakresie ruchu biznesowo-turystycznego, obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i innych krajów, w tym m.in. restrykcyjnymi obostrzeniami nakładanymi na podróżnych z zagranicy" - tłumaczył przewoźnik. "Na bieżąco szacujemy potencjał dla wznowienia połączeń pasażerskich i tworzymy scenariusze związane z popytem na konkretne kierunki podróży. W związku z niestabilną sytuacją na rynkach międzynarodowych i intensywnymi działaniami prewencyjnymi w zakresie COVID-19, jest jeszcze za wcześnie na wskazywanie konkretnych terminów wznowienia połączeń pasażerskich PLL LOT" - wskazał.



Spółka przekazała, że zmodyfikowała dotychczasową politykę wymiany biletów dla pasażerów.



"Elastyczna możliwość zarządzania rezerwacją obejmuje teraz szereg ułatwień takich, jak wykorzystanie wartości biletu w postaci vouchera, możliwość zaplanowania podróży w innym terminie, czy możliwość zmiany trasy podróży. Czas na podjęcie decyzji został wydłużony do 12 miesięcy od daty zakupu biletu. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie lot.com." - czytamy w komunikacie.

Jak mogą się zmienić podróże samolotem?

LOT zapewnił, że pracuje nad nowymi standardami bezpieczeństwa, które miałyby obowiązywać po wznowieniu lotów,

"Analizowane scenariusze obejmują m.in. wprowadzenie zasady social distancing na pokładach samolotów LOT. Po uwagę brane są także dodatkowe wytyczne związane z zabezpieczeniem załóg pokładowych czy monitorowaniem stanu zdrowia pasażerów, oparte na rekomendacjach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Agencji ds. Bezpieczeństwa Lotniczego EASA oraz procedurach przygotowanych i z powodzeniem wdrożonych w ramach operacji #LOTdoDomu" - poinformowała spółka.