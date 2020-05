Od 1 czerwca Polskie Linie Lotnicze LOT będą stopniowo przywracać połączenia pasażerskie. Zostały one wstrzymane w marcu w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Jak poinformował przewoźnik, pierwszy etap wznawiania lotów krajowych obejmie połączenia nastawione na wsparcie biznesu i branży turystycznej.

"W trosce o Twój komfort i bezpieczeństwo, przygotowaliśmy ofertę z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce, a także w oparciu o zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny i międzynarodowe organizacje branżowe" - czytamy w komunikacie. LOT podkreślił, że kolejne etapy planu wznawiania połączeń będą uzależnione od sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie.

LOT podał, że od 1 czerwca wznowione będą połączenia z wykorzystaniem 8 lotnisk - do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry i raz dziennie z Krakowa do Gdańska.

"Nowa siatka obejmuje około 30 lotów każdego dnia, w godzinach uwzględniających zarówno potrzeby klientów biznesowych, jak i ruch turystyczny w ramach kraju" - podkreślono w komunikacie.