Lekarz - pracownik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest dwunastym pacjentem z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w woj. śląskim. Placówka, w której pracuje lekarz, wstrzymała przyjęcia.

Zachorowanie lekarza potwierdziła pełniąca obowiązki rzeczniczki szpitala Joanna Chłądzyńska. Poinformowała, że w związku z tym szpital wstrzymuje planowe przyjęcia w obu swoich lokalizacjach - przy ulicach Ceglanej i Medyków.



Lekarz - mężczyzna w sile wieku - trafił na oddział zakaźny Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Jego stan jest dobry. Jak poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, ustalana jest obecnie lista jego kontaktów. Nie podała na razie, w jaki sposób mógł się zarazić.



Joanna Chłądzyńska sprecyzowała, że Uniwersyteckie Centrum Kliniczne od piątku wstrzymuje planowane przyjęcia i zabiegi, odwoływane są też wizyty w przyklinicznych poradniach, a praca obu izb przyjęć - w tym okulistycznej na Ceglanej - została zawieszona.



Pacjenci oddziału intensywnej terapii i jego personel zostali poddani badaniom, wdrożono wszystkie procedury - dodała.



Uniwersyteckie Centrum Kliniczne leczy m.in. osoby chorujące na nowotwory. Jak przypomniała Joanna Chłądzyńska, takie leczenie nie może być przerwane. Pacjenci, którzy mają w najbliższym czasie zaplanowaną chemioterapię lub radioterapię, nie zostaną jej pozbawieni. Przełożone będą natomiast zapewne wizyty kontrolne. Rzeczniczka zapewniła, że to szpital będzie się kontaktował w tej sprawie ze wszystkimi pacjentami. Cały czas w placówce obowiązuje zakaz odwiedzin.



Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powstało w wyniku połączenia dwóch placówek medycznych: Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii oraz Centralnego Szpitala Klinicznego. Dysponuje ok. 600 łóżkami w dwóch lokalizacjach. W tej placówce uniwersyteckiej stale rozwijana jest również kompleksowa opieka onkologiczna m. in. nad pacjentami z bardzo rzadkimi nowotworami neuroendokrynnymi.



Ogółem w woj. śląskim potwierdzono dotąd 12 zakażeń koronawirusem. Pacjenci przebywają w Raciborzu (5 osób), Cieszynie (3), Zawierciu (3) i Chorzowie (1). Łącznie w Polsce potwierdzono dotąd 68 przypadki zakażenia koronawirusem; jedna osoba zmarła.