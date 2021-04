Czynniki epigenetyczne mają kluczowe znaczenie dla reakcji organizmu na zakażenie koronawirusem. To one decydują o tym, kto jest zagrożony szczególnie ciężkim przebiegiem Covid-19 - przekonują na łamach czasopisma "EBiomedicine" naukowcy z Katalonii. Badacze z University od Barcelona i Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA) odkryli, że szczególnie groźne są zmiany aktywności genów, które sterują silną reakcją zapalną układu odpornościowego. Ostrożne szacunki wskazują, że największe ryzyko dotyczy około 13 proc. światowej populacji.

