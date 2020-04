Ministerstwo Zdrowia odbiera uprawnienia do wykonywania badań pod kątem koronawirusa laboratorium w Zabrzu. To tam wykonano serię testów, które najpierw dały wynik pozytywny, ale po powtórnym przebadaniu okazało się, że pracownicy i pacjenci szpitala w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku nie są zakażeni.

Wszystkie próbki, które są w zabrzańskim laboratorium, mają być przekazane do Państwowego Zakładu Higieny. W tym centralnym i najbardziej referencyjnym laboratorium mają być jeszcze raz przebadane. Chodzi o ustalenie, dlaczego w krótkim czasie próbki pobrane od tych samych osób - personelu i pacjentów - najpierw dały wynik pozytywny, a potem negatywny.



Jeszcze nie prostujemy tego wyniku. Tam były 73 próbki pozytywne. Laboratorium zostało zawieszone w wykonywaniu usług na rzecz państwa. Zostało zobowiązane do przekazania wszystkich swoich próbek do Państwowego Zakładu Higieny - oświadczył rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Wyniki pozytywne z tego laboratorium zostały doliczone do niedzielnego, rekordowego (545) bilansu zakażeń. Możliwe, że ministerstwo bedzie chciało zmienić ten wynik i nie będzie już tego rekordu zachorowań.



Resort zdrowia informuje, że badania wykonuje już 87 laboratoriów i w ciągu doby można byłoby ich wykonać nawet 22 tysiące. Ten poziom jednak wciąż nie jest osiągany.



"Udało nam się ograniczyć transmisję poziomą"

Rzecznik resortu zdrowia: Udało nam się ograniczyć transmisję poziomą TVN24/x-news

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zauważył, że "poza momentami, w których wykrywane są ogniska zachorowań, skala wzrostów zachorowań jest mniej więcej stabilna". Zazwyczaj mówimy o skali pomiędzy 300 a 400 potwierdzonych przypadków koronawirusa na dobę, chyba, że pojawiają się nowe ogniska. To znaczy, że tak naprawdę udało nam się ograniczyć transmisję poziomą - wskazał. Nie ma bezpośredniego dużego zarażania w skupiskach ludzkich, są tylko w tych małych - tj. domach pomocy społecznej lub ośrodkach leczniczo-opiekuńczych - tłumaczył. Nie ma transmisji od człowieka do człowieka na ulicy, bo w takim przypadku mielibyśmy codzienną skalę wzrostów, która by systematycznie rosła - podkreślił.

Dzisiaj w ciągu niecałej doby mamy wykonanych ponad 14,2 tys. testów - powiedział Andrusiewicz. Bardzo nas to cieszy - podkreślił.