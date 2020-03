"Będzie nam przybywało pacjentów, którzy będą mieli wyniki dodatnie, ale ci pacjenci są z ognisk, które są poddane naszej obserwacji" - powiedział główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Dodał, że obecnie jest 13 "ozdrowieńców".

Szacowaliśmy, że do końca tygodnia będziemy mieli ok. 100 przypadków. Wiedzieliśmy, ponieważ znaliśmy ogniska, wiemy ilu mamy pacjentów - przepraszam - zdrowych, zdrowe osoby w kwarantannie (...). Analizujemy, robimy ogromną liczbę testów każdej doby, robimy ok. 1,5 testów, więc będzie nam przybywało pacjentów, którzy będą mieli wyniki dodatnie, ale ci pacjenci są właśnie z tych ognisk, które są poddane naszej obserwacji - mówił podczas konferencji w KPRM Pinkas.



Podkreślał także, że ogromna liczba jest poddana opiece inspekcji sanitarnej i nadzorowi epidemiologicznemu. To ponad 44 tys. obywateli - mówił. 4,4 tys. osób jest w tej chwili w kwarantannie - dodał i przyznał, że te osoby zachowują się racjonalnie.



Mamy także 13 ozdrowieńców. To jest dobra informacja - poinformował Pinkas.



Najnowsze dane mówią, że w Polsce potwierdzono dotąd 93 przypadki koronawirusa, dwie z tych osób zmarły. Ministerstwo zdrowia podało w sobotę, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1,5 tys. testów.