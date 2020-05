Już tysiąca górników zakażonych koronawirusem – tak wynika z przesiewowych testów robionych od czwartku w śląskich kopalniach. Ponad 650 kolejnych zakażonych to bliscy górników.

Punkt pobierania próbek do badań na obecność koronawirusa przy kopalni Murcki-Staszic w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Dane są niepełne, bo badania trwają. W kopalniach Polskiej Grupy Górniczej jest najwięcej zakażonych.

Zdecydowana większość górników nie ma żadnych chorobowych objawów. Zakażenie wykazują dopiero testy, ale te osoby są zagrożeniem, bo nieświadomie mogą zakażać innych. Dlatego sami górnicy mówią, że masowe testy były niezbędne. Nastroje już są pozytywne. Jak teraz wprowadzili te zakazy. Wcześniej się ludzie bali, bo władza nic nie robiła z tym tematem, ale teraz się wzięli, no i przynajmniej nie mogą wchodzić ci, co nie mają testów - mówi reportowi RMF FM, Marcinowi Buczkowi jeden z górników.

W tej chwili zakażeni górnicy w większości są na domowych kwarantannach. Niewielu trafiło do izolatorium - to te osoby, które z różnych powodów nie mogą przechodzić kwarantanny w domach. Do szpitali naradzie trafiło 26 osób.

W Katowicach sztab kryzysowy z udziałem wicepremiera Sasina

We wtorkowym posiedzeniu sztabu kryzysowego w Katowicach wzięli udział - w formie wideokonferencji - m.in. dyrektorzy kopalń, przedstawiciele spółek węglowych, sanepidu oraz służb mundurowych - policji, straży pożarnej, straży granicznej, inspekcji transportu drogowego, wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Wicepremier podziękował wszystkim służbom zaangażowanym w walkę z koronawirusem, a także kierownictwu kopalń oraz samym górnikom.



Sasin poinformował, że wśród pracowników kopalń, gdzie stwierdzono najwięcej zakażeń, nadal przeprowadzane są testy - zbadana ma być cała załoga tych zakładów. W ocenie ministra sytuacja w kopalniach jest obecnie "pod kontrolą".



Wicepremier potwierdził, że kopalnie, będące ogniskami wirusa, zostały wyłączone z pracy. Chodzi o trzy kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (Ruch Jankowice kopalni ROW, Murcki-Staszic i Sośnica), jedną w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (Pniówek) oraz kopalnię należącą do spółki Węglokoks Kraj (Bobrek).



Wszyscy pracownicy tych kopalń są badani za pomocą testów - zapewnił Sasin. Wskazał, że ponowne uruchomienie zakładów będzie możliwe dopiero po potwierdzeniu, że ich pracownicy są zdrowi i mogą wrócić do pracy. Dzisiaj w tych kopalniach pracują tylko pracownicy niezbędni, którzy utrzymują je w takim stanie, aby były one bezpieczne i aby można było przywrócić je do pracy w momencie, kiedy będzie taka możliwość - wyjaśnił minister.



Sasin ocenił, że decyzja o badaniach przesiewowych tak dużej grupy osób była bezprecedensowa w skali kraju. To się udało dzięki skoordynowanej, sprawnej akcji, przeprowadzonej przez władze rządowe na poziomie centralnym, ale we współpracy z administracją wojewódzką, z panem wojewodą, z Państwową Inspekcją Sanitarną na poziomie wojewódzkim. Dzisiaj mamy właśnie takie efekty (...), że mamy tę sytuację pod kontrolą - w tej chwili w tych kopalniach badania wśród pracowników są przeprowadzane - powiedział szef resortu aktywów państwowych.