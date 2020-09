W kolejnych szkołach odnotowywane są przypadki zakażenia koronawirusem wśród uczniów i nauczycieli. Które placówki przeszły na nauczanie zdalne w całości, a w których takie decyzje podjęto w odniesieniu do konkretnych klas?

Opolskie: Koronawirus w szkole. Ponad sto osób na kwarantannie. Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Do zakażenia jednego z uczniów doszło w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie,Poza jedną klasą, która przeszła na zdalny tryb nauczania, placówka pracuje normalnie.

Jak informuje Małgorzata Gudełajtis z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, kwarantanną objęto w sumie 110 osób. Trwają badania uczniów i nauczycieli pod kątem obecności koronawirusa.

Koronawirus w szkole w Byszewie

Na zdalny tryb nauczania przeszła szkoła podstawowa w Byszewie koło. Kutna w woj. łódzkim. Koronawirusa wykryto u jednej z nauczycielek. Szkoła będzie zamknięta dla uczniów co najmniej do 11 września.

Taką decyzję wydał Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kutnie w porozumieniu z dyrektorem szkoły w Byszewie.



W sobotę do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie wpłynął wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Byszewie o wyrażenie opinii przejścia prowadzenia zajęć z trybu stacjonarnego na zdalny. Uzasadniono go zachorowaniem i potwierdzonym wynikiem dodatnim u jednej z nauczycielek szkoły - poinformowała inspektor sanitarna w Kutnie Celina Marciszewska.



Do szkoły w Byszewie uczęszcza 149 uczniów.



W związku z zachorowaniem na kwarantannę skierowano 15 nauczycieli, 8 pracowników administracji oraz 12 uczniów i ich rodziców.



To pierwsza placówka w woj. łódzkim, która przeszła na zdalny tryb nauczania w trakcie nowego roku szkolnego. Jeszcze przed jego rozpoczęciem zdecydowano o wprowadzeniu tzw. mieszanego trybu nauki w szkole podstawowej w Łyszkowicach w powiecie łowickim.

Białystok: Zmiany w kilku szkołach

W części klas w kilku białostockich szkołach wprowadzono zmiany w związku z koronawirusem. Niektóre klasy przeszły na naukę zdalną.

Urząd miasta poinformował, że koronawirusa wykryto u osoby z personelu oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku. Przez tydzień izolacji będzie tam poddana jedna grupa przedszkolna. Dyrekcja szkoły poinformowała na stronie internetowej placówki, że nie jest przewidywane zawieszenie zajęć w innych grupach zarówno przedszkolnych jak i szkolnych.



Koronawirusa potwierdzono także u dwóch nauczycielek z X Liceum Ogólnokształcącego. Miasto podało, że jedna z nich miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, druga kontakt pośredni. Obie nauczycielki od 4 września nie prowadzą zajęć z uczniami. "W sanepidzie trwają prace nad ustaleniem pełnej listy osób objętych kwarantanną" - podało w komunikacie departament komunikacji społecznej urzędu miejskiego w Białymstoku.



Koronawirusem jest też zakażona jedna uczennica w VI Liceum Ogólnokształcącym. Klasę objęto kwarantanną do 11 września, ale uczniowie tej klasy będą mieli lekcje on-line.



Magistrat poinformował również, że przeprowadzono dezynfekcję w pomieszczeniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Koronawirusa ma jeden z rodziców ucznia z tej szkoły. Cała ta rodzina jest objęta kwarantanną, w tym uczeń tej szkoły.





Warmińsko-mazurskie: Koronawirus w czterech szkołach

W czterech szkołach w woj. warmińsko-mazurskim nastąpiła przerwa w tradycyjnej nauce - poinformowało kuratorium i służby sanitarne. Chodzi o dwie szkoły w Olsztynie - liceum nr 2 i katolicką podstawówkę przy ul. Wyszyńskiego - i o zespół szkół w Działdowie i podstawówkę w Lubawie.



"Zakażenia wykryte w placówkach oświatowych to albo efekt uczestniczenia w weselach, albo kontaktu z osobą zakażoną podczas wesela" - powiedział PAP warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko.



W szkole w Działdowie i w podstawówce w Olsztynie zakażenie wykryto u pracowników szkół. W liceum w Olsztynie i podstawówce w Lubawie zakażenie potwierdzono u uczniów.



Przychyliliśmy się do wniosków dyrektorów szkół i zaopiniowaliśmy w przypadku liceum w Olsztynie naukę zdalną do 14 września, a w przypadku podstawówki w Olsztynie klasy, które uczyła osoba zakażona będą uczyć się zdalnie, a pozostałe klasy będą uczyć się normalnym trybem - poinformowała PAP powiatowy inspektor sanitarny w Olsztynie Teresa Parys.



Szkoła z Działdowa będzie pracowała w trybie zdalnym do 11 września.

Koronawirus w warszawskim liceum

W IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie u jednego z uczniów wykryto zakażenie koronawirusem. Klasa, w której się uczył, przeszła na tryb zdalny.



Rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka powiedziała w rozmowie z PAP, że w przypadku jeszcze trzech klas inspektor sanitarny rozstrzygnie o tym, czy powinny również przejść na nauczanie zdalne.



Według Gałeckiej, dyrekcja liceum wnioskowała do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o całkowite przejście szkoły na nauczanie zdalne, jednak nie uzyskała na to zgody. Inspektor sanitarny uznał, że nie ma takiej potrzeby - wyjaśniła.



W oświadczeniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej opublikowanym na stronie szkoły wskazano, że wziąwszy pod uwagę "organizacyjne jak i architektoniczne" warunki budynku, to rozwiązanie jest "nieadekwatne". "Proponowane rozwiązanie jest nieadekwatne do ustaleń powziętych w toku dochodzenia epidemiologicznego, zgodnie z którym dodatni wynik testu na COVID-19 stwierdzono wyłącznie u jednego ucznia, nie zaś u większej liczby osób, co uzasadniałoby pełne przejście na zdalny tryb nauczania. Biorąc ponadto pod uwagę (...) fakt, iż uczeń nie nawiązał bezpośredniej styczności z uczniami innych klas, brak jest uzasadnienia epidemiologicznego dla zawieszenia zajęć dla więcej niż jednej klasy" - uzasadniono.