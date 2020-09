U 15 pacjentów i trzech pracowników medycznych Kliniki Radioterapii krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii badania potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2. Przyjęcia do kliniki wstrzymano – poinformowała rzeczniczka placówki Maja Marklowska-Tomar.

Zdjęcie ilustracyjne / CAROLINE BLUMBERG / PAP/EPA

Jak podkreśliła, poza Kliniką Radioterapii szpital pracuje normalnie, pacjenci są przyjmowani do pozostałych klinik i do przychodni, zgodnie z planem wykonywane są również badania diagnostyczne.

Klinika Radioterapii podzielona jest na trzy niezależne odcinki. Zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzono tylko na jednym z nich, tzw. odcinku A, i to tam - do czasu przekazania do oddziałów zakaźnych lub izolatoriów - przebywa jeszcze siedmiu zakażonych pacjentów. Inni pacjenci na "odcinku A" są w kwarantannie.

Trzech pracowników medycznych pozostaje w izolacji domowej, a ośmiu pacjentów zostało przetransportowanych do innych placówek medycznych.

Większość zakażonych przechodzi zakażenie bezobjawowo, pozostali mają łagodne objawy, np. stan podgorączkowy.

Jak podkreśliła również rzeczniczka prasowa krakowskiego oddziału Instytutu Onkologii, "odcinek A", na którym wykryto zakażenia, "jest odseparowany od reszty, wdrożone zostały wszystkie obowiązujące procedury sanitarno-epidemiologiczne, a pozostający na dwóch pozostałych odcinkach chorzy są bezpieczni".

Obecność koronawirusa u pierwszego pacjenta potwierdzono w ubiegłym tygodniu. Badanie wykonano z powodu gorączki, która pojawiła się u pacjenta. Później przeprowadzono testy u wszystkich osób, które miały kontakt z pierwszym zakażonym.