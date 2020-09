Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 757 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem; 17 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 77 328 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 270 z nich. Brytyjski rząd rozważa nową ogólnokrajową blokadę, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa - podało BBC. W Czechach odnotowano rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem. Po raz pierwszy od początku pandemii liczba nowych wykrytych infekcji przekroczyła 3 tys. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji z 18 września.

18:31 Islandia

Puby i lokale rozrywkowe w Islandii zostaną zamknięte na cztery dni; ma to pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obostrzenia obejmą siedem miast: Reykjavik, Mosfellsbaer, Hafnarfjoerdur, Gardabaer, Kopavogur, Kjosarhreppur i Seltjarnarnes. Restauracje, które mają licencję na sprzedaż alkoholu, nie będą zamykane.

Jak podały lokalne media, w ciągu ostatnich trzech dni potwierdzono 53 przypadki zakażenia koronawirusem; 21 z nich zdiagnozowano w czwartek.

12 przypadków zostało powiązanych z lokalem "Irishman Pub", w którym zakażeni przebywali 11 września. Władze zaapelowały do wszystkich, którzy tego dnia byli w pubie między godz. 16 a 23, o zachowanie szczególnej ostrożności i jak najszybsze zgłoszenie się do pobrania próbek do testów.

18:24 Włochy

10 osób zmarło we Włoszech w ciągu doby na Covid-19, potwierdzono 1907 kolejnych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych od początku epidemii wzrosła do 35 668.

To kolejny dzień wyraźnego wzrostu zakażeń. W czwartek było ich ponad 1500.

18:04 Dania

Dania rozszerza restrykcje na cały kraj. Restauracje od soboty będą zamykane o godz. 22, a limit uczestników zgromadzeń zostanie zmniejszony ze 100 do 50 osób. Nowe regulacje mają obowiązywać co najmniej do 4 października. Dotychczasowe obostrzenia, polegające na wcześniejszym zamykaniu restauracji, obowiązywały jedynie w Kopenhadze oraz w 16 innych najbardziej dotkniętych epidemią gminach. Ponadto w całym kraju pracownicy oraz klienci punktów gastronomicznych zostaną zobowiązani do noszenia maseczek.

18:02 Koronawirus w Instytucie Onkologii w Krakowie

U 15 pacjentów i trzech pracowników medycznych Kliniki Radioterapii krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii badania potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2. Przyjęcia do kliniki wstrzymano - poinformowała rzeczniczka placówki Maja Marklowska-Tomar.





16:09 Polska

Ponad 20 policjantów i pracowników policji w pow. otwockim jest zarażonych koronawirusem. Osoby te ze swoimi rodzinami przebywają w izolacji domowej.

16:00 Polska

Musieliśmy odsyłać pacjentki do Poznania - tak mówi RMF FM jedna z położnych, które pikietowały dziś w obronie pierwszej Kliniki Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu.



Przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim protestowano przeciwko decyzji wojewody.



Zgodnie z niąod wtorku szpital jest miejscem dla ciężarnych z koronawirusem.



W efekcie dotychczasową działalność wstrzymano.





15:50 Polska

W dobie pandemii organizacja hucznych "osiemnastek" może wpływać na pracę szkół.

Tak jest m.in. w liceum ogólnokształcącym nr 5 w Olsztynie, gdzie u jednego z uczniów, który był uczestnikiem takich urodzin potwierdzono koronawirusa.

Szkoła musiała przejść na nauczanie zdalne, na kwarantannę wysłano około 200 osób.

Tutaj apel przede wszystkim do rodziców, aby jednak zwrócili uwagę na to, że 18. urodziny - impreza pewnie hucznie organizowana - w konsekwencji może być bardzo niebezpieczna nie tylko dla młodego człowieka, nie tylko dla jego bezpieczeństwa, ale dla całej społeczności szkolnej - mówiła w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim dyrektorka V LO w Olsztynie Anna Strug.





15:35 Holandia

W ciągu ostatniej doby w Holandii potwierdzono 1972 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. To czwarty dzień z rzędu z rekordowym przyrostem liczby infekcji.



W czwartek resort informował o 1753 nowych infekcjach, a w środę - o 1542. W sumie w Holandii od początku pandemii potwierdzono 90 045 przypadków zakażenia.





15:20 Wielka Brytania

Z powodu epidemii koronawirusa sylwestrowy pokaz fajerwerków w Londynie w tym roku się nie odbędzie.





14:40 Niemcy: Większa pomoc dla przedsiębiorców

Niemiecki rząd zwiększy i usprawni pomoc finansową dla poszkodowanych przez pandemię koronawirusa małych oraz średnich przedsiębiorstw - poinformowały w piątek we wspólnym komunikacie ministerstwa gospodarki, finansów i spraw wewnętrznych.



Już wcześniej zapowiedziano, że pomoc ta będzie kontynuowana do końca bieżącego roku. W zależności od ponoszonych kosztów stałych, takich jak czynsze, małe i średnie firmy otrzymają w miesiącach od września do grudnia maksymalnie 200 tys. euro. Do tej pory w miesiącach od czerwca do sierpnia zwracano im te koszty do kwoty 150 tys. euro pod warunkiem udowodnienia znacznego spadku obrotów.





14:19 Gorzów Wielkopolski

Szpital Wojewódzki w Gorzowie przywraca od piątku możliwość wykonywania odpłatnych badań w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - poinformowała rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Agnieszka Wiśniewska.



Wykonywanie odpłatnych testów na koronawirsua gorzowski szpital rozpoczął 24 czerwca br.





13:46 Szczepionka przeciw koronawirusowi

W czasie konferencji prasowej szef resortu Zdrowia wyjaśnił procedurę finansowania badań nad szczepionką na COVID-19



Powiedział, że jest europejski mechanizm zakupowy, w którym wszystkie kraje Unii Europejskiej zrzucają się na szczepionkę.



Wszystkie kraj członkowskie finansują czy współfinansują granty, które są przekazywane do firm, które bardzo intensywnie pracują. To oznacza, że ryzyko jest zdywersyfikowane i nie mamy takiej sytuacji, że jeżeli badania kliniczne w jednej z tych firm nie powiodłyby się, to mamy sytuację patową - powiedział Niedzielski.



W ocenie szefa resortu zdrowia mamy obecnie sytuację komfortową. Jest siedmiu, ośmiu potencjalnych dostawców. Jeden z tych dostawców, który najbardziej dynamicznie rozwija swoją pracę, jest w trzeciej fazie badań klinicznych, a są cztery.





13:18 Liga portugalska

W co najmniej pięciu klubach ekstraklasy piłkarskiej Portugalii potwierdzono do piątku zakażenia koronawirusem. W dniu inauguracji sezonu służby medyczne potwierdziły już 32 przypadki infekcji SARS-CoV-2 wśród zawodników, trenerów i działaczy klubowych.



Najbardziej znaną osobą w gronie chorych na Covid-19 jest trener Sportingu Lizbona Ruben Amorim. Były reprezentacyjny pomocnik Portugalii, w której grał podczas mundialu w 2010 roku, ma wśród swoich podopiecznych ośmiu zainfekowanych zawodników oraz jednego chorego członka sztabu szkoleniowego.



Równie poszkodowany przez epidemię jest pierwszy w sezonie rywal "Lwów" Gil Vicente. W szeregach klubu z miasta Barcelos, z północy kraju, do piątkowego popołudnia potwierdzono już 19 przypadków zachorowań na Covid-19, z których 11 wśród piłkarzy.





13:15 Nowy zespół w Ministerstwie Zdrowia

Powołałem zespół do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia złożony z najlepszej klasy ekspertów w dziedzinie medycyny - poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zadaniem zespołu będzie m.in. przygotowanie strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce.



Szef resortu zdrowia poinformował, że w skład zespołu wejdą: prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej dr Michał Byliniak; rektor gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, prezes NRL prof. Andrzej Matyja, prezes Polskiej Fundacji polskiej Opieki Zintegrowanej dr Andrzej Zapaśnik, przewodniczący porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Filip Płużański. Przewodniczącym zespołu został prof. Tomasz Hryniewie





13:13 Szczepienia przeciwko grypie

Udało nam się zwiększyć dostępność szczepień na grypę w Polsce. Dzisiaj zostało wydane polecenie o zwiększenie rezerw materiałowych w zakresie szczepionek na grypę na ponad pół miliona szczepień - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.





12:59 Ewakuacja pacjentów z Instytutu Onkologii w Krakowie

Ewakuacja pacjentów z Instytutu Onkologii w Krakowie. Przed godz. 13 skończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego, w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u 13 pacjentów oddziału radioterapii.

Większość z nich została już przetransportowana do oddziału zakaźnego w Szpitalu Uniwersyteckim, kilka osób przewieziono do izolatorium.

Na kwarantannę skierowano także wszystkich pracowników oddziału. To 13 osób - lekarze, technicy i pielęgniarki. Pozostałe oddziału instytutu pracują normalnie.

12:49 Odszkodowanie od pastora

Władze Seulu wniosą pozew o odszkodowanie w wysokości 4,6 mld wonów (14,86 mln zł) przeciwko pastorowi, który ich zdaniem przyczynił się do rozwoju pandemii koronawirusa. Pastor organizował masowe wiece.



12:34 Izrael

Od dziś na terytorium Izraela ponownie zaczynają obowiązywać surowe restrykcje koronawirusowe. Ograniczenia potrwają trzy tygodnie i mają związek z coraz szybszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a także nadchodzącym okresem świątecznym.



Wedle nowych przepisów, mieszkańcy Izraela będą zmuszeni do pozostania w obrębie 500 metrów od domu, za wyjątkiem osób udających się do pracy, na zakupy bądź ćwiczenia fizyczne. Przywrócone zostaną ograniczenia co do pracy części lokali usługowych, a także zgromadzeń publicznych, w tym w świątyniach.



Jak dotąd od początku pandemii w Izraelu stwierdzono prawie 177 tys. przypadków koronawirusa, 1169 zainfekowanych zmarło.

12:33 Bułgaria

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano 154 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 10 osób zmarło - podał resort zdrowia. Od marca łącznie zakażone zostały 18 544 osoby. Eksperci prognozują, że do końca września liczba ta wzrośnie do 20-22 tys.



Od początku pandemii w związku z Covid-19 zmarło 749 osób.



Media informują o licznych przypadkach pozytywnych testów na koronawirusa wśród nauczycieli i uczniów. Minister oświaty Krasimir Wyłczew zaapelował do rodziców, aby nie wysyłali do szkoły dzieci z objawami potencjalnego zakażenia.

Rodzice mają jednak problem z urlopami w razie objęcia dziecka kwarantanną, a także z płatnością za test. Lekarze rodzinni nie mają prawa wysyłać pacjentów na bezpłatne badania; mogą to robić inspekcje sanitarne, które są jednak bardzo obciążone, a w stacjach sanitarno-epidemiologicznych gromadzi się zbyt wiele potencjalnie zakażonych osób.

12:04 150 tys. studentów medycyny ma mieć testy na koronawirusa

150 tys. studentów medycyny ma zostać objętych testem na koronawirusa - poinformował szef resortu nauki Wojciech Murdzek. Testy będą wykonane z pomocą nowatorskiej, polskiej metody - podkreślił.



Zaczynamy decyzją pana ministra (nauki) od testowania studentów medycyny, ponieważ to jest ta grupa osób, która ma najbliższy kontakt z potencjalnymi osobami, które mają choroby współtowarzyszące - podkreśliła prof. Agnieszka Dobrzyń z Instytutu Nenckiego PAN. Dodała, że testom poddane będą osoby, które nie mają objawów choroby.



Już w październiku chcielibyśmy przetestować wszystkich studentów medycyny we wszystkich uczelniach medycznych w Polsce - dodała.

11:30 Siatkówka

Z powodu koronawirusa odwołano klubowe mistrzostwa świata w siatkówce. "W świetle pandemii, restrykcji w podróżowaniu oraz niepewności co do obecności kibiców na trybunach FIVB zdecydowała o odwołaniu edycji 2020" - napisano w komunikacie międzynarodowej federacji.



W 2019 roku najlepsze okazały się włoskie kluby. Wśród mężczyzn triumfowała ekipa Cucine Lube Civitanova, a wśród kobiet Imoco Volley Conegliano.

11:12 Testy

Ostatniej doby wykonano ponad 21 tys. testów na obecność koronawirusa. Ogółem przebadano dotąd 3 mln 81 tys. 867 próbek pobranych od 2 mln 957 tys. 30 osób .



Najwięcej testów, od poniedziałku, przeprowadzono w czwartek - ponad 22,1 tys., najmniej w poniedziałek - ponad 12,6 tys.









10:45 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 757 nowych przypadkach zarażenia koronawirusem. Zmarło kolejne 17 osób. Bilans zakażeń w Polsce to w tej chwili 77 328. Nie żyje 2 270 chorych.



10:30 Rosja

W Rosji w ciągu minionej doby wykryto 5905 zakażeń koronawirusem - poinformował sztab rządowy. Liczba nowych infekcji rośnie przez ostatnich kilka dni. Zmarło 134 pacjentów z Covid-19, a wyleczonych zostało 5339 chorych.



Dobowy przyrost zakażeń jest najwyższy od 20 lipca. Nowe przypadki nadal wykrywane są na terenie całego kraju.



Ogólna liczba zakażeń koronawirusem wynosi teraz 1 091 186, z czego 901 207 osób zostało wyleczonych.



Od początku epidemii zmarło w Rosji 19 195 osób. Ponad 230 tys. osób pozostaje pod obserwacją medyczną.

10:28 Węgry

Rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech - aż 941. Zmarło też sześcioro kolejnych chorych na Covid-19 - wynika z danych opublikowanych na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Od początku pandemii wykryto na Węgrzech 16 111 zakażeń koronawirusem. 669 chorych na Covid-19 zmarło, a 4240 osób wyzdrowiało.



Trwa druga fala epidemii i liczba aktywnych zakażeń wciąż rośnie - w piątek było ich 11 202. Coraz więcej osób wymaga też opieki szpitalnej (obecnie 374) i pomocy respiratora w oddychaniu (29).



10:15 Ozdrowieńcy

Ostatniej doby wyzdrowiało 587 pacjentów zakażonych koronawirusem wobec 615 w czwartek. Do tej pory łącznie do zdrowia powróciło 63 312 zakażonych wirusem SARS-CoV-2 - wynika z zestawienia Ministerstwa Zdrowia.



W szpitalach przebywa 1 925 chorych na Covid-19, a pod respiratorem jest 83 pacjentów. W czwartek było to odpowiednio: 1 917 i 84.



Kwarantanną objęto 111 530 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 10 102 osoby.

10:09 Ukraina

Na Ukrainie poprzedniego dnia wykryto 3228 przypadków koronawirusa, zmarło 68 osób, a wyzdrowiało 1573 pacjentów - podał minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. W kraju jest ponad 90 tys. aktywnych przypadków.



Na Ukrainie przeprowadzono tego dnia ok. 57 tys. testów, a najwięcej nowych zakażeń odnotowano w obwodzie charkowskim, odeskim i tarnopolskim.



Ogółem zakażenie koronawirusem wykryto w kraju u 169 472 osób, zmarło od początku pandemii 3468 chorych, a wyzdrowiało 75 486 pacjentów.



09:14 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech odnotowano 1916 nowych zakażeń koronawirusem i stwierdzono 7 zgonów zainfekowanych osób - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.



W piątek stwierdzono o prawie 300 zakażeń mniej niż dzień wcześniej (2194).



Od początku pandemii w Niemczech zdiagnozowano 267 773 przypadki infekcji, z czego 9378 doprowadziło do śmierci, zaś 19 665 to nadal trwające infekcje. Według szacunków RKI, tempo rozprzestrzeniania się wirusa ustabilizowało się po wzrostach w ostatnich tygodniach, a współczynnik reprodukcji wirusa (R) wynosi ok. 1. Aby pandemia zaczęła wygasać, musi on spaść poniżej tego poziomu.



07:41 Czechy

W ciągu ostatniej doby w Czechach zdiagnozowano 3130 nowych zakażeń koronawirusem. Po raz pierwszy od początku pandemii liczba nowych wykrytych infekcji przekroczyła 3 tys.



Nowe dane sugerują, że pandemia w Czechach gwałtownie przyspiesza. Nowych zakażeń jest prawie o 1 tys. więcej niż w czwartek, kiedy liczba zainfekowanych po raz pierwszy przekroczyła 2 tys.



Czechy były dotychczas jednym z najłagodniej dotkniętych pandemią krajów Europy.



Jak dotąd w całym kraju odnotowano 44 155 zakażeń koronawirusem, z czego prawie połowa - 20 289 - to przypadki aktywne, wykryte w ciągu ostatnich kilku tygodni. Tylko 413 z nich to przypadki wymagające hospitalizacji.



Od początku pandemii w Czechach zmarło 489 osób zainfekowanych koronawirusem.





07:23 French Open

Zaledwie 5000 kibiców dziennie będzie mogło obejrzeć z trybun mecze tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open - poinformowała prefektura policji w Paryżu. Znaczne obostrzenia związane są z nasilającą się pandemią koronawirusa.



5000 to zaledwie około 12 procent liczby fanów, która do tej pory zasiadała na trybunach kompleksu ziemnych kortów im. Rolanda Garrosa. Jeszcze 10 dni temu organizatorzy informowali o planowanej obecności 11,5 tys. widzów dziennie, a na początku lipca nawet o 20 tys.



Ich plany zweryfikowała pandemia koronawirusa, która od września przybiera we Francji na sile.

W czwartek tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało o 10 593 zakażeniach, co oznacza rekord dobowy od początku pandemii w tym kraju.



07:22 Meksyk

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 3182 nowe zakażenia koronawirusem i 201 zgonów wywołanych Covid-19 - poinformował resort zdrowia Meksyku. Łączna liczba zakażeń SARS-CoV-2 w Meksyku wzrosła do 684 113 przypadków. Liczba zgonów sięga 72 179.



07:20 USA

924 osoby z SARS-CoV-2 zmarły wczoraj w Stanach Zjednoczonych - wynika ze statystyk prowadzonych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa wzrósł w USA tym samym do 197 615.



Stany Zjednoczone są najbardziej dotkniętym epidemią krajem świata. Więcej niż co piąty potwierdzony zgon z powodu Covid-19 na świecie odnotowano w USA.



07:13 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii odnotowano 36 303 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 829 osób.



Całkowita liczba zakażeń w Brazylii wzrosła tym samym do 4 mln 455 385 przypadków, a liczba wszystkich ofiar śmiertelnych zwiększyła się do 134 106.



Pod względem liczby zakażeń Brazylia zajmuje obecnie trzecie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Kraj ten plasuje się na drugiej pozycji, jeśli chodzi o liczbę zgonów z powodu Covid-19.



07:03 Jest prototyp polskiej szczepionki na koronawirusa

Mamy prototyp polskiej szczepionki na SARS-CoV-2. Przechodzimy do etapu charakterystyki molekularnej i przygotowań do badań klinicznych - zapowiada onkolog i immunolog prof. Andrzej Mackiewicz. Wspólnie z grupą naukowców z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pracuje on nad stworzeniem szczepionki na koronawirusa.

Na całym świecie ponad 120 zespołów pracuje nad stworzeniem szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, ale jak tłumaczy prof. Mackiewicz, polska szczepionka różni się zasadniczo od tych opracowanych przez Amerykanów czy Chińczyków.

Ich szczepionki wykorzystują koncepcje zapobiegania zakażeniu zdrowych ludzi poprzez przeciwciała skierowane na wirus SARS-CoV-2. Jednak według ostatnich doniesień naukowców u części chorych na Covid-19 przeciwciała nie są wcale produkowane, a walkę z chorobą podejmują aktywowane komórki odpornościowe. Ponadto przeciwciała pozyskiwane od ozdrowieńców lub sztucznie utworzone wykazują bardzo ograniczoną skuteczność - powiedział.

06:56 Grypa a koronawirus

Od 1 do 15 września odnotowano 77,7 tys. przypadków i podejrzeń zachorowań na grypę; w tym czasie potwierdzono 7,7 tys. zakażeń koronawirusem - wynika z meldunków epidemiologicznych i danych Ministerstwa Zdrowia.



Od 1 do 7 września było 25 tys. 239 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, zaś od 8 do 15 września - 52 tys. 500. Łącznie to 77 tys. 739 podejrzeń i zachorowań. W tym nikt nie zmarł z powodu grypy.



Od 1 do 7 września było łącznie 3754 przypadków zarażenia koronwirusem. W pierwszym tygodniu zmarło 85 zakażonych koronawirusem osób.



Z kolei od 8 do 15 września było 4008 nowych przypadków zakażenia koronawiruse. W drugim tygodniu września zmarły 103 zakażone osoby. Oznacza to, że od 1 do 15 września badania laboratoryjne potwierdziły 7762 przypadki koronawirusa i 188 zgonów z jego powodów.







06:52 Szczepienia przeciwko grypie

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ograniczenia w zapisywaniu i wydawaniu szczepionek przeciw grypie na jednego pacjenta. Obwieszczenie w tej sprawie opublikowano w czwartek.



Od dziś obowiązywać będzie ograniczenie ilości wydawanego na jednego pacjenta w wieku od 9 r. ż. - w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym - produktu leczniczego Fluarix Tetra albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra.



Obwieszczenie zawiera m.in. dawkę, postać, wielkość opakowania, Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN, liczbę opakowań możliwych do wydania pacjentowi w określonej jednostce czasu oraz czas, w którym produkt leczniczy może zostać wydany (180 dni).