Zmarł 86-letni pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu. Mężczyzna zakażony koronawirusem przebywał w szpitalu w Raciborzu - poinformował rano bytomski magistrat. Zakażenie wykryto w ostatnich dniach u 52 podopiecznych i 10 pracowników ośrodka.

Koronawirus w Polsce. Wejście do Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu / Andrzej Grygiel / PAP

W przypadku 68 pensjonariuszy i 9 pracowników DPS-u testy dały wynik ujemny. Część zdrowych podopiecznych - 28 osób ewakuowano wczoraj do budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Bytomiu. Pozostali z negatywnym wynikiem testu mieli być przewiezieni do Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji Repty. Centrum ostatecznie nie przyjęło jednak 40 zdrowych osób.

Budynek Domu Pomocy Społecznej Kombatant podzielono więc tak, by odseparować osoby zdrowe od chorych. Wszyscy pensjonariusze, zarówno ci przebywający w DPS Kombatant, chorzy i zdrowi oraz ci przebywający w Zakładzie Aktywności Zawodowej mają zapewnioną prawidłową opiekę - mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka Urzędu Miasta w Bytomiu.

Koronawirus w Polsce. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu / Andrzej Grygiel / PAP

Osobami zdrowymi i chorymi zajmują się odrębne zespoły pracowników. Ekipa została wymieniona. Personel ośrodka, który do tej pory opiekował się pensjonariuszami wrócił do domu, a mieszkańcami zajęli się pracownicy DPS, którzy do tej pory przebywali w domach.

Budynek DPS-u jest odkażany.