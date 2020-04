Zaskakująca sytuacja w domach pomocy społecznej w Krakowie. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, dzisiejsze wizyty listonoszy w tych placówkach mogą wskazywać na zaawansowany etap przygotowań do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.

Do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów przyszedł listonosz, który zapowiedział, że w najbliższą niedzielę przyniesie pakiety do głosowania. Listonosz, który pojawił się w placówce przy ul. Łanowej, poprosił z kolei o dokładny spis jej mieszkańców.



Krakowski MOPS podkreśla, że takie informacje nie mogą być przekazywane, bo DPS-y nie są do tego uprawnione. Prosi też o informowanie Urzędu Miasta o wszystkich takich sytuacjach.



Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz już w czwartek zadał wysłał pytanie do biura prasowego Poczty Polskiej o to, czy w czasie majowego weekendu planowane są próby przed wyborami związane z udziałem listonoszy.

"Nie planujemy działań, o które Pan pyta. Prowadzimy przygotowania do obsługi wyborów korespondencyjnych zgodnie z harmonogramem, podstawą prawną" - odpowiedziała na nasze pytania rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek.

Czekamy na odpowiedzi na kolejne pytania związane konkretnie z sytuacją w krakowskich Domach Pomocy Społecznej.