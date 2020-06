Na ten moment uczniowie czekali od dawna. Dziś kończy się rok szkolny i rozpoczynają się wakacje. Ze względu na restrykcje wprowadzone w ramach walki z koronawirusem zakończenie roku szkolnego po kilku miesiącach zdalnej nauki nie będzie wyglądać tak, jak w poprzednich latach.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Dla blisko 4,3 mln uczniów w całym kraju kończy się rok szkolny. Nie będzie jednak tradycyjnych akademii i uroczystości szkolnych.

Forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie są określone w przepisach prawa oświatowego i wynikają wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju oraz ceremoniału. Ustala to dyrektor szkoły.



Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że ze względu na stan epidemiczny i związane z tym ograniczenia, szkoły nie mogą organizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej.

Podkreśla, że kluczowe jest bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli.

Według MEN, szkoły powinny wyznaczyć określone godziny odbioru dokumentu dla danej klasy czy grupy uczniów lub pojedynczego ucznia. Resort zwrócił też uwagę na możliwość odbioru przez ucznia świadectwa w innym dniu niż 26 czerwca.

Piontkowski: Chcemy, aby od 1 września szkoła ruszyła w tradycyjnej formie

To był trudny rok w polskiej szkole. Pierwsza trudność wynikała ze strajku, który miał miejsce jeszcze w poprzednim roku szkolnym. Spowodował on pewne podziały w środowisku szkolnym. Sądzę, że początek roku szkolnego był pod tym względem dosyć trudny. Potem w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, pojawiła się epidemia koronawirusa, która bardzo mocno zaważyła na sposobie funkcjonowania szkół - wspominał w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister edukacji Dariusz Piontkowski. Tak, jak w większości państw świata, przeszliśmy na system kształcenia na odległość, tak, aby uczniowie, korzystając z nowoczesnych możliwości technicznych, zdobywali wiedzę, umiejętności, utrzymywali kontakt z nauczycielami - dodał.

Na pewno dostosowanie się do kształcenia na odległość przez nauczycieli i uczniów, jak i zrozumienie przez uczniów, że to od nich w dużej mierze zależy, jakie efekty przyniesie edukacja zdalna, było dosyć trudne, zwłaszcza na początku - przyznał szef MEN. Miałem okazję rozmawiać bezpośrednio i za pośrednictwem łączy elektronicznych zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami. Większość z nich tęskni za tradycyjną formułą nauczania. My także chcemy, aby od 1 września szkoła ruszyła w tradycyjnej, stacjonarnej formie - zapewnił.

Jak będzie wyglądał powrót do nauki po wakacjach? Przede wszystkim przygotowujemy się do powrotu we wrześniu do tradycyjnego nauczania. To jest nasz podstawowy plan. Gdyby jednak pojawiły się komplikacje, mamy formułę prawną, która umożliwia wznowienie nauczania zdalnego - zapowiedział Piontkowski. Wydaliśmy też dużą kwotę na doposażenie szkół. Samorządy także wyasygnowały na ten cel środki własne. Przygotowujemy kolejną edycję programu "Aktywna tablica". Ten program w tym roku będzie nastawiony przede wszystkim na zakup tabletów, aby ewentualnie wspomóc szkoły w wyposażeniu w tego typu sprzęt - tłumaczył.

Koronawirus zmienił szkolną rzeczywistość

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca w szkołach i przedszkolach w całej Polsce zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze. Początkowo zajęcia stacjonarne zawieszone były do 25 marca. Termin ten został później kilka razy wydłużony: do 10 kwietnia, do 26 kwietnia, do 24 maja, do 7 czerwca i do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach.



Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia edukacji zdalnej. 24 maja ogłoszono nowy harmonogram egzaminów zewnętrznych. Zdecydowano wtedy, że egzamin ósmoklasisty, który miał się odbyć w kwietniu, przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca. Termin dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do nich w czerwcu, wyznaczono na 7-9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.



Matury, które miały ruszyć w tym roku 4 maja, rozpoczęły się 8 czerwca. Sesja potrwa do 29 czerwca. Będą przeprowadzone tylko egzaminy pisemne. Zdecydowano też, że nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych odbędzie się 8 września, jego wyniki zostaną podane do 30 września.



Od 6 maja w przedszkolach mogły być organizowane zajęcia opiekuńcze, a od 25 maja zajęcia prowadzone mogły być w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Mogły też być prowadzone w szkołach konsultacje dla wszystkich chętnych uczniów.

Od 1 czerwca częściowo odmrożono naukę w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych. Odmrażanie odbywało się w reżimie sanitarnych według specjalnych wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.