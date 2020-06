"Są to zadania samorządów oraz dyrektorów i wychowawców. (…) Zgodnie z przepisami prawa, gdy dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, to najpierw dyrektor i wychowawca interweniują u rodziców próbując doprowadzić do tego, żeby dziecko uczęszczało do szkoły. Gdy to nie pomaga, wójt, burmistrz, prezydent miasta powinien interweniować i nawet z udziałem policji doprowadzić do tego, aby to dziecko realizowało obowiązek szkolny” – tak na pytanie czy ministerstwo edukacji monitoruje, ilu uczniów zniknęło z systemu edukacji od początku pandemii odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Piontkowski.

