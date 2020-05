Nie będzie maksymalnej ceny za komercyjne badania wykrywające koronawirusa. Ministerstwo zdrowia, choć zapowiadało takie rozwiązanie, nie wpisało stawki za badanie do nowego rozporządzenia o laboratoriach wykrywających Covid-19.

Zdj. ilustracyjne / Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM / PAP/Abaca

Wszystkie placówki wykonujące badania będą musiały zweryfikować wstępnie swoje wyniki w Państwowym Zakładzie Higieny, a wszystkie pozytywne rezultaty testów zgłaszać do sanepidu.

W zamian za to, że laboratoria mogą same ustalać swoje stawki komercyjne, zostaną zobowiązane, by aż 70 procent badań wykonywać na rzecz państwa.

Jeśli jakieś laboratorium wykona więcej niż 30 procent badań komercyjnych, zostanie wykreślone z rejestru podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań w kierunku SARS-Cov2.

Co ważne, w rozporządzeniu jest tez zapis, że w ramach badań komercyjnych, laboratoria nie mogą testować osób z kwarantanny ani z izolacji. Chodzi o to, by mieć pełną kontrolę nad grupą osób podejrzanych o zakażenie. Ten zapis ma również sprawić, że badanie komercyjne nie będzie kusiło tych, którzy chcą skrócić sobie kwaratannę.