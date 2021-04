Ostatniej doby policjanci nałożyli 4986 mandatów, skierowali 702 wnioski o ukaranie do sądu, a 2731 osób pouczyli w związku z nieprzestrzeganiem nakazu zasłaniania ust i nosa maseczką - poinformował rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka.

Patrol policji w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

"Do tej pory policjanci przeprowadzili w sumie niemal 3,6 mln kontroli związanych ze sprawdzeniem, czy przestrzegane są wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia - zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Między innymi po stwierdzeniu nieprzestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa od początku działań nałożono 402 548 mandatów, skierowano 58 387 wniosków o ukaranie do sądu, a 255 064 osoby pouczono" - wynika z policyjnych statystyk.



Tylko 3 kwietnia funkcjonariusze nałożyli 4986 mandatów karnych, skierowali 702 wnioski o ukaranie do sądu, a 2731 osób pouczyli.





"Apelujemy o solidarność z chorymi i samodyscyplinę, aby zahamować transmisję wirusa. Pamiętajmy, że policjanci nie walczą z ludźmi, tylko z pandemią. Nie chcemy mieć powodów do karania" - podkreślił rzecznik KGP.



Ostatniej doby skontrolowano 2764 środki transportu publicznego, sprawdzając, czy przestrzegane są w nich wprowadzone ograniczenia w zakresie przewozu osób, oraz zakrywania nosa i ust maseczką. Insp. Mariusz Ciarka podał, że sprawdzono 7651 obiektów handlowych i 127 miejsc organizacji wesel i ponad 89 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki. W sobotę 3 kwietnia funkcjonariusze skontrolowali inne miejsca, m.in świadczące usługi hotelarskie, restauracje, siłownie, kluby fitness itp. obiekty - w sumie 8322 miejsca.



"Codziennie do zadań związanych ze zwalczaniem Covid-19 kierujemy ok. 20 tys. policjantów. Cały czas sprawdzamy również osoby skierowane na kwarantannę" - podkreślił rzecznik KGP. W sobotę sprawdzono 433 941 osób, a od początku działań przeprowadzono już ponad 62,5 mln takich sprawdzeń.