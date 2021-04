Przedstawiciele rządu niezmiennie apelują o to, aby Wielkanoc spędzić w ograniczonym gronie. Do pozostania w domu mają nas nakłonić nie tylko prośby polityków. Nadal obowiązuje limit uczestników spotkań.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W Wielki wtorek premier Mateusz Morawiecki poprosił Polaków o to, by święta wielkanocne spędzili odpowiedzialnie, w ograniczonym gronie rodzinnym. "Nadchodzący czas symbolizuje zwycięstwo nad śmiercią i nadzieję - a taką nadzieję dają też szczepionki. Dzięki Narodowemu Programowi Szczepień przeciw Covid-19 mamy dużą szansę, że będą to ostatnie takie święta" - napisał szef rządu.

We wpisie nie sprecyzował jednak czy w Wielkanoc rodzinne spotkania będą obowiązywały jakiekolwiek ograniczenia. Na rządowej stronie poświęconej ograniczeniom też próżno szukać konkretnych przepisów - jest tylko informacja o tym, że pandemia wymaga od nas ograniczenia aktywności społecznej również w trakcie świąt. "Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę" - można przeczytać w komunikacie.

Rząd przygotował też spot, który ma nas zachęcić do pozostania w domu.

Wideo youtube

Ile osób może się spotkać przy wielkanocnym stole?

Sprawę wyjaśnił podczas konferencji prasowej dotyczącej restrykcji obowiązujących do 9 kwietnia minister Adam Niedzielski. Wszystkie zasady bezpieczeństwa, które obowiązywały do tej pory - oprócz tych, o których informowaliśmy, że się zmienią - obowiązują te same, czyli limit zgromadzeń jest pięcioosobowy.

Przypomnę, że w ramach tego limitu nie są zaliczane osoby, które odbyły szczepienie - dodał Adam Niedzielski.

Przepis dotyczący limitu zgromadzeń można znaleźć w rozporządzeniu dot. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W paragrafie 26, punkcie 11 czytamy: "Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: 1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych; 2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących; 3) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich)".

Oznacza to, że na śniadanie wielkanocne będziemy mogli zaprosić maksymalnie 5 gości: do limitu tego nie są wliczani domownicy ani osoby zaszczepione przeciw Covid-19.

Co Polacy sądzą o wprowadzonych obostrzeniach? Posłuchaj RMF FM

Jakie restrykcje obowiązują do 9 kwietnia?

Wprowadzone przez rząd w ubiegłym tygodniu ograniczenia obowiązują do 9 kwietnia. Do tego czasu zamknięta pozostaje część sklepów w galeriach handlowych, działalności nie mogą prowadzić fryzjerzy i kosmetyczni, a uczniowie uczą się zdalnie.

Lista obowiązujących ograniczeń:

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte

W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte

Żłobki i przedszkola zostają zamknięte - wyjątkiem są dzieci medyków i służb porządkowych

Do 9 kwietnia w kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra

Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe

Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej

Powodem wprowadzenia kolejnych ograniczeń była trzecia fala pandemii. Dziś poinformowano o 30 546 nowych zakażenia koronawirusem. Zmarło 497 pacjentów z Covid-19. Obecnie zajętych jest ponad 3,1 tys. respiratorów i niemal 32 tys. łóżek covidowych.



NIE PRZEGAP: Niemal 500 nowych zgonów pacjentów z Covid-19 w Polsce. Ponad 3,1 tys. zajętych respiratorów



Oprócz tego obowiązują jeszcze restrykcje wprowadzone wcześniej takie jak ograniczenie działalności restauracji, zamknięcie hoteli, teatrów, kin, siłowni i basenów.