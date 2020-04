Eksperci podkreślają, że w walce ze światową pandemią SARS-COV-2 kluczowe jest wykonywanie testów na obecność tego koronawirusa w organizmie. Ile takich testów wykonuje się w kraju? Jak Polska wypada na tle innych państw Unii Europejskiej? Okazuje się, że znajdujemy się na dole rankingu. Polska jest na 23 miejscu wśród 27 państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę wykonanych testów na obecność koronawirusa w przeliczeniu na milion mieszkańców - wynika z analizy serwisu Euractiv.

Do wtorku 21 kwietnia w Polsce przebadano 224 335 próbek na obecność koronawirusa. 9 737 testy dały pozytywną diagnozę - wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia.

W przeliczeniu na 1 milion mieszkańców przeprowadzonych zostało ok. 5,6 tys. testów. Daje to Polsce 23. Miejsce wśród państw Unii pod względem liczby wykonanych testów na obecność koronawirusa w przeliczeniu na milion mieszkańców Ostatnie cztery miejsca przypadają Bułgarii, Grecji, Węgrom i Rumunii.



Jak zauważają eksperci, to, że w Polsce jest stosunkowo mało potwierdzonych przypadków zachorowań na Covid-19 może oznaczać, że wykonuje się zbyt mało testów, liczba osób zarażonych może być zdecydowanie wyższa niż oficjalna.

W zestawieniu liczby testów w przeliczeniu na milion mieszkańców, przygotowanym przez Euractiv najlepiej wypadła Islandia. Testy wykonano tam 56 436 razy w przeliczeniu na milion mieszkańców.

Na drugim miejscu są: Luksemburg (53 992 razy a 1 mln osób), na trzecim Estonia (30 855 testów na 1 mln osób), na czwartym Cypr - 28 233 testy na 1 mln osób, na piątym San Marino (25 893 testów na 1 mln osób).

1 Malta - 56 436 testów / 1 mln osób (wykonano 24 919 testów, Malta liczy 493 559 osób)

2. Luksemburg - 53 992 testy / 1 mln osób (wykonano 33 798 testów, Luksemburg liczy 613 894 osób)



3. Estonia - 30 855 testów / 1 mln osób - łącznie 40,9 tys. testów

4. Cypr - 28 233 testy / 1 mln osób - łącznie 34 087 testów

5. Litwa - 25 893 testy / 1 mln osób - łącznie 70 489 testów

6. Portugalia - 23 133 testy / 1 mln osób - łącznie 235 878 testów

7. Włochy - 23 122 testy / 1 mln osób - łącznie 1 398 024 testy

8. Niemcy - 20 629 testów / 1 mln osób - łącznie 1 728 357 testów

9. Austria - 20 313 testów / 1 mln osób - łącznie 182 949 testów

10. Słowenia - 20 107 testów / 1 mln osób - łącznie 41,8 tys. testów

11. Hiszpania - 19 896 testów / 1 mln osób - łącznie 930 230 testów

12. Łotwa - 19 440 testów / 1 mln osób - łącznie 36 668 testów

13. Irlandia - 18 358 testów / 1 mln mieszkańców - łącznie 90 646 testów

14. Dania - 16 616 testów / 1 mln osób - łącznie 96 244 testy

15. Czechy - 16 073 testy / 1 mln osób - łącznie 172 123 testy

16. Belgia - 13 969 testów / 1 mln osób - łącznie 161 896 testów

17. Finlandia - 10 685 testów / 1 mln osób - łącznie 59 200 testów

18. Holandia - 10 004 testy / 1 mln osób - łącznie 171 415 testów

19. Słowacja - 8 560 testów / 1 mln osób - łącznie 46 734 testy

20. Szwecja - 7 387 testów / 1 mln osób - łącznie 74 600 testów

21. Francja - 7 103 testy / 1 mln osób - łącznie 463 662 testy

22. Chorwacja - 6 482 testy / 1 mln osób - łącznie 26 610 testów

23. Polska - 5 661 testów / 1 mln osób - łącznie 214 236 testów

24. Grecja - 5 214 testów / 1 mln osób - łącznie 54 344 testy

25 Węgry - 5 181 testów / 1 mln osób - łącznie 50 052 testy

26 Rumunia - 5 120 testów / 1 mln osób - łącznie 98 491 testów

27 Bułgaria - 3 802 testy / 1 mln osób - łącznie 26 417 testów

Szybkie testy w Polsce

Kończą się prace nad dopuszczeniem do użytkowania nowych szybkich testów białkowych na koronawirusa - zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Polsce jest już kilkadziesiąt tysięcy takich testów kupionych w Azji.



Testy białkowe są przede wszystkim szybkie - wynik można uzyskać w ciągu kilkudziesięciu minut, a nie, jak w przypadku testów genetycznych - po kilkukilkuanstu godzinach.



Testy wykrywają jednak nie RNA wirusa w próbce - jak zalecane przez Światową Organizację Zdrowia testy genetyczne - a białko wirusa. Dlatego nie ma jeszcze pewności, jaka jest skuteczność tych testów.



Polski test na koronawirusa

Jest już pierwszy polski test na koronawirusa. Opracowali go naukowcy z Poznania. Produkcja polskich testów (na koronawirusa - RMF FM) już ruszyła. Cały test jest opracowywane we współpracy z firmami. Jedną z tych firm jest Future Synthesis z Poznania. Ta firma przeprowadza wielkoskalowe syntezy kwasów nukleinowych, czyli DNA do tego, żeby móc wyławiać wirusy w wymazach pacjentów - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Maciej Figiel z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, członek zespołu naukowców, którzy stworzyli polski test na koronawirusa.



Pytany o to, gdzie trafią wyprodukowane w Polsce testy, mówił: Mamy nadzieję, że trafią one wszędzie tam, gdzie są braki testów, czyli do stacji diagnostycznych, do wojewódzkich stacji sanepidu, do laboratoriów np. policyjnych - wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Dopytywany o to, czy testy będą mogły być wykorzystywane w komercyjnych badaniach, stwierdził: Będą mogły być wykorzystywane w komercyjnych badaniach, natomiast pierwszą partię 150 tys. tych testów w zasadzie kupił rząd.